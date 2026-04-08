20-latek wjechał ciągnikiem na osiedle. Właściciel stanął mu na drodze

Jacek Chlewicki
2026-04-08 14:02

Zaledwie 20 lat ma mężczyzna, który postanowił ukraść z jednej z posesji w gminie Zambrów ciągnik rolniczy o wartości blisko 190 tysięcy złotych. Młody mieszkaniec miasta wykorzystał usterkę maszyny, aby odjechać nią bez kluczyka.

i

Autor: KPP Zambrów/ Materiały prasowe

Uszkodzona stacyjka ułatwiła kradzież ciągnika w Zambrowie

  • Młody sprawca postanowił przywłaszczyć sobie maszynę rolniczą wycenianą na 190 tysięcy złotych.
  • Do kabiny pojazdu wślizgnął się przez niedomknięte okno.
  • Pojazd udało mu się uruchomić bez oryginalnych kluczyków.

Do zuchwałej kradzieży doszło na terenie jednej z prywatnych posesji zlokalizowanych w gminie Zambrów. Właściciel maszyny, przebywając z krótką wizytą u sąsiadów, nagle ze zdumieniem dostrzegł swój pojazd opuszczający podwórko. Jak ustalili badający sprawę policjanci, intruz przedostał się do wnętrza kabiny wykorzystując pozostawioną w uchyłku tylną szybę ciągnika. Potężny silnik rolniczy udało mu się włączyć tylko dzięki temu, że stacyjka w pojeździe była zepsuta.

Krótki rajd po osiedlu i błyskawiczny pościg policyjny za 20-latkiem

Młody traktorzysta-amator dotarł skradzionym sprzętem aż na teren jednego z zambrowskich osiedli mieszkaniowych. W trakcie swojej przejażdżki nie zapanował nad potężną maszyną i uderzył prosto w przydomową bramę. W pewnym momencie na jego drodze stanął właściciel maszyny. - Mężczyzna początkowo nie chciał opuścić pojazdu i próbował nim odjechać, jednak uniemożliwił mu to właściciel. Gdy sprawca usłyszał, że na miejsce została wezwana policja, uciekł - informuje oficer prasowy. Niedługo potem został zatrzymany przez policjantów.

Zuchwały 20-latek usłyszał już zarzuty usiłowania kradzieży maszyny rolniczej, za co grozi mu 5 lat więzienia.

