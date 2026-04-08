20-latek wjechał ciągnikiem na osiedle. Właściciel stanął mu na drodze

Uszkodzona stacyjka ułatwiła kradzież ciągnika w Zambrowie

Młody sprawca postanowił przywłaszczyć sobie maszynę rolniczą wycenianą na 190 tysięcy złotych.

Do kabiny pojazdu wślizgnął się przez niedomknięte okno.

Pojazd udało mu się uruchomić bez oryginalnych kluczyków.

Do zuchwałej kradzieży doszło na terenie jednej z prywatnych posesji zlokalizowanych w gminie Zambrów. Właściciel maszyny, przebywając z krótką wizytą u sąsiadów, nagle ze zdumieniem dostrzegł swój pojazd opuszczający podwórko. Jak ustalili badający sprawę policjanci, intruz przedostał się do wnętrza kabiny wykorzystując pozostawioną w uchyłku tylną szybę ciągnika. Potężny silnik rolniczy udało mu się włączyć tylko dzięki temu, że stacyjka w pojeździe była zepsuta.

Krótki rajd po osiedlu i błyskawiczny pościg policyjny za 20-latkiem

Młody traktorzysta-amator dotarł skradzionym sprzętem aż na teren jednego z zambrowskich osiedli mieszkaniowych. W trakcie swojej przejażdżki nie zapanował nad potężną maszyną i uderzył prosto w przydomową bramę. W pewnym momencie na jego drodze stanął właściciel maszyny. - Mężczyzna początkowo nie chciał opuścić pojazdu i próbował nim odjechać, jednak uniemożliwił mu to właściciel. Gdy sprawca usłyszał, że na miejsce została wezwana policja, uciekł - informuje oficer prasowy. Niedługo potem został zatrzymany przez policjantów.

Zuchwały 20-latek usłyszał już zarzuty usiłowania kradzieży maszyny rolniczej, za co grozi mu 5 lat więzienia.