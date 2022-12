Rolnicy. Podlasie. Monika zdradziła pikantny szczegół na temat relacji z mężem. "Pierwszy pocałunek był..."

Rolnicy. Podlasie, odcinek 50 (sezon czwarty). W Laszkach Emilka i Karol narzekają, że w tym roku nie zebrali zbyt dużo grzybów. 36-latka ugotuje na starej kuchni zupę. W pracy pomoże jej babcia, która robiła już zupę z tego przepisu. Tymczasem w Pokaniewie Tomek przetestuje nową szambiarkę. Wiesiek zamontuje koła. Następnie Monika i Tomek będą rozlewać nawóz. To będzie okazja do przedyskutowania codziennych spraw. - Czasem wsiadam do ciągnika, aby porozmawiać z mężem, bo różne mamy niedogadane sprawy. Pierwszy pocałunek nie był w ciągniku, był w słynnym passacie - zdradziła Monika. Następnie para będzie zbierać z dziećmi jabłka. W Plutyczach jak zwykle wesoło. Andrzej z Plutycz będzie oczyszczać siewnik, aby był gotowy do jesiennych prac. Będzie mógł liczyć na wsparcie pomocników z Moniek. Następnie wszyscy pojadą na pole z workami załadowanymi ziarnem. Emisja zapowiadane odcinka serialu Rolnicy. Podlasie w niedzielę (11 grudnia) o godz. 20.15 na Fokus TV.

