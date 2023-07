Rolnicy. Podlasie. Urocza inwestycja w Plutyczach. Andrzej przyciągnie tym kobiety?

Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz musiał działać szybko. Zrobił to perfekcyjnie

Rolnicy. Podlasie. W Laszkach Emilia Korolczuk wraz z babcią będą musiały zakolczykować młode cielę. Trzeba będzie zrobić to szybko, zanim jeszcze zwierzę będzie zdolne do ucieczki. Później rolniczka postawi zagrodę. Mała Laura pomoże swojej mamie w sprzątaniu klatki dla kurcząt. Emilia wymieni również podłoże. Tymczasem w Bronowie Agnieszka i Jarek poprowadzą na pastwisko młodego ogiera. Okaże się, że jest to bardzo żywiołowe zwierzę. Agnieszka przygotuje wianki z okazji zbliżającego się Bożego Ciała. Po święcie postawi je w oknach swojego domu. Adam pomoże Jarkowi z wymianą maski w ciągniku. Z kolei Gienek z Plutycz stworzy na podwórku oczko wodne, które z pewnością spodoba się kobiecie, która kiedyś zamieszka z Andrzejem. Następnie 69-latek wraz ze Sławkiem uda się na pole, aby usuwać kamienie, które pozostały po rozbiórce stodoły. Ta robota jest konieczna, bo dzięki temu Andrzej będzie mógł tam swobodnie jeździć dużymi maszynami. Następnie Gienek, Jastrząb i Kacperek (wnuk Gienka) umyją ciągnik. Ninusia i Paulina przerwą im pracę i zaproponują wspólną zabawę. Emisja zapowiadanego odcinka Rolnicy. Podlasie w niedzielę (30.07) o godz. 20 na Fokus TV. Poniżej możecie zobaczyć zwiastun odcinka.

