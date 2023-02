Rolnicy. Podlasie. Walek ostro do Gienka z Plutycz: Ty całe życie kur... gadasz o...

Rolnicy. Podlasie. Dom Gienka i Andrzeja to najsłynniejszy dom w Plutyczach. Budynek swoje najlepsze lata ma już dawno za sobą. Podczas wichury stłukła się szyba w pokoju, gdzie śpi Gienek. Walek, który zawsze chętnie służy pomocą, podjął się wymiany ramy okiennej. Najpierw trzeba było wyjąć drewnianą konstrukcję ze schowka na podwórku (Sławek wściekły: "Tyle gówn... !"), a potem przewieźć ją na posesję Walka. Pierwszy etap prac polegał na oczyszczeniu ramy ze starego kitu. Zajął się tym Gienek i Walenty. Sławek w tym czasie czuwał nad ogniskiem. Walek miał pretensje do Gienka, że ten za późno zdecydował się na wymianę okna. - Fajny jesteś chłop, ale za późno to zrobiłeś - skomentował. Teraz panowie zajmują się cieciem szyby specjalnym nożykiem. Walek zapytał Gienka, co trzeba wlać do zbiorniczka. - A ja myślałem, że tu trzeba zalać spiryt - zażartował Gienek. "Ty całe życie kur... tylko gadasz o piciu, a coś dobrego nie" - podsumował gorzko Walenty. Serial Rolnicy. Podlasie możecie oglądać w każdą niedzielę o godz. 20.15 na Fokus TV.

