Rolnicy. Podlasie. Wyszło na jaw, co Andrzej z Plutycz zrobił w sanatorium. Tego nikt się nie spodziewał

Rolnicy. Podlasie. Po tym, jak Andrzej z Plutycz zakończył remont podwórka, teraz wszystkie swoje siły skoncentrował na dokończeniu przybudówki oraz na... upiększeniu podwórka. Zgodnie z zapowiedziami, przed domem pojawiają się już pierwsze kwiaty. 41-letni rolnik planuje postawić przed domem oryginalny skanial zbudowany z... opon. W tym celu najpierw Gienek i Sławek przeturlali na wskazane miejsce trzy opony. Następnie panowie pomalowali je sprayem na biały i złoty kolor. Sławek zaciekawił się, dlaczego Andrzej wybrał złoty. - No bo jak złoty to się zajmuje pierwsze miejsce. Dostajesz złoty medal. Tak samo ja. Jak byłem w sanatorium to zdobyłem pierwsze miejsce w tenisa stołowego to też dostałem złoty puchar. Proste, nie? - zdradził Andrzej Onopiuk. Zobaczcie, jak wyglądał pierwszy etap prac nad przygotowaniem skalniaka z opon. Efekt finalny na pewno będzie robił duże wrażenie!

