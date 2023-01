Rolnicy. Podlasie. Córka Gienka podrzuciła mu dzieci pod opiekę. Rolnik z Plutycz zabrał wnuki do...

Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz szczery do bólu. "Jakież to pieniądze?" [WIDEO]

Rolnicy. Podlasie. Trwa emisja piątego sezonu bijącego rekordy popularności serialu o rolnikach z Podlasia. W Bronowie Jarek z dziećmi dostarczą jabłka, które posłużą jako pasza dla koni i cieląt. Owoce zostaną rozdrobnione, ale podczas pracy zniszczy się stara krajalnica. Agnieszka naprawi maszynę. Podczas karmienia zwierząt gospodyni odkryje, że ocieliła się jedna z jałówek. Młode będzie wymagało starannej opieki. Rolnicy muszą przygotować mu boks. W Ciemnoszyjach Justyna i Łukasz użyją specjalnej maszyny do przyrządzania mieszanki paszowej dla stada. Następnie para przygotuje siewnik do pracy. W Plutyczach wesoło. Gienek, Andrzej i Jastrząb powieszą na gałęzi starej śliwy huśtawkę, jednak konstrukcja nie będzie zbyt stabilna. Córka Gienka podrzuci mu dzieci pod opiekę. Gienek zabierze swoje wnuki do parku linowego i na wycieczkę kolejką. Będzie im towarzyszył Sławek. Emisja zapowiadanego odcinka (zwiastun na dole) Rolnicy. Podlasie w najbliższą niedzielę (8 stycznia) o godz. 20.15 na Fokus TV.

