Rolnicy. Podlasie. Zaskakujące odkrycie pod domem Andrzeja z Plutycz! Która niewiasta to zgubiła?

Rolnicy. Podlasie. Co ciekawego czeka na widzów w niedzielnym (21.04) odcinku serialu o rolnikach z Podlasia? W Ciełuszkach pierwsze wiosenne prace. Jurek będzie siał owies. Skorzysta przy tym z nowoczesnych maszyn, choć nie obca mu jest tradycja. Razem z Wiesią pomodlą się o dobre plony. Do rolnika przyjedzie znana fanom serialu pani weterynarz. Agnieszka zajmie się zwierzętami. - Jurek troszkę się o niego martwi - powiedziała w zwiastunie odcinka pani weterynarz.

Tymczasem Jarek i Agnieszka będą stawiać nowe budki dla cielaków. Najpierw jednak wyrównają podłoże. Przy okazji Jarek pokaże widzom, jak odpoczywa od pracy. Przeprowadzi również tajemniczy... test wiaderka. O co chodzi? Przekonamy się o tym oglądać niedzielny odcinek. Z kolei w Plutyczach prawdziwa rewolucja. - Na tym podwórku zmieni się bardzo dużo - zapowiada Andrzej Onopiuk. Tak jak pisaliśmy wcześniej, Andrzej usuwa błoto z podwórka. Są chęci i ręce do pracy, a także wsparcie ciężkiego sprzętu. Już widać wyraźnie zmiany na podwórku. Co zaskakujące, Jarek (brat Andrzeja) znajdzie w błocie... damską szminkę. - Dla twojej przyszłej żony - żartuje do Andrzeja. Zapowiadany odcinek będzie można obejrzeć w niedzielę, 21 kwietnia, o godz. 20 na Fokus TV.