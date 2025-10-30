Rolnik z Łomży kontra miasto i deweloper. Walczy o ostatni kawałek ziemi. "To nie ja wprowadziłem się między bloki"

W samym sercu Łomży, między blokami, ulicą i jednostką wojskową, wciąż tętni życiem małe gospodarstwo. Paweł Weber (45 l.) od lat hoduje tu krowy i uprawia ziemię, którą odziedziczył po przodkach. Dziś walczy o jej ostatni kawałek – bo tuż za płotem deweloper planuje budowę nowego bloku. Rolnik nie zamierza się poddać.

  • Paweł Weber (45 l.) prowadzi rodzinne gospodarstwo w Łomży (woj. podlaskie).
  • Z każdej strony otaczają go bloki, ruchliwa ulica i jednostka wojskowa.
  • Gospodarstwo istnieje w tym miejscu od pokoleń – już jego pradziadek gospodarzył tu „za cara”.
  • Deweloper planuje postawić blok zaledwie pół metra od granicy gospodarstwa.
  • Rolnik obawia się, że po wybudowaniu bloku mieszkańcy zaczną składać skargi na zapachy i hałas.
  • Urząd miasta tłumaczy, że plan zagospodarowania przewiduje w tym miejscu zabudowę mieszkaniową.

Paweł Weber z Łomży walczy o ostatni kawałek rodzinnego gospodarstwa

Z każdej strony cywilizacja, tylko w środku — kawałek historii. Gospodarstwo Pawła Webera (45 l.) w Łomży (woj. podlaskie) wygląda dziś jak wyspa w morzu betonu. Z jednej strony ruchliwa ulica, z drugiej jednostka wojskowa, z trzeciej — osiedle z blokami. A pośrodku on — rolnik, który nie chce się poddać. – Tu gospodarzył już mój pradziadek Antoni, jeszcze za cara. Tu się urodziłem, tu żyją moje dzieci. To mój dom i rodzinne gniazdo. Nie dam go sobie odebrać – mówi pan Paweł, z trudem powstrzymując emocje.

Od lat prowadzi gospodarstwo. Hoduje około 50 krów, uprawia warzywa, ma łąki. Pracuje od świtu do nocy, okazało się, że bardzo przeszkadzam miastu i deweloperowi – mówi z goryczą. W latach 80. władze zabrały jego rodzinie ponad dwa hektary ziemi. Za grosze. Łaskawie zostawiono im tylko siedlisko i skrawek pola. Potem miasto rosło dalej, aż dziś gospodarstwo Weberów znalazło się niemal w samym centrum Łomży.

Już raz miał tu powstać blok, a może hotel. Nikt z magistratu nie pytał rolnika o zdanie, bo – jak tłumaczono – jego działka „nie będzie dotknięta inwestycją”. W rzeczywistości budynek miał stanąć tak blisko, że całkowicie zasłoniłby światło słoneczne.To było rażące naruszenie nie tylko prawa, ale i zwykłej ludzkiej przyzwoitości. W ostatnim momencie napisałem zażalenie. Projekt wstrzymano, ale nie umarł – wspomina pan Paweł.

Rolnik z Łomży walczy o dom i gospodarstwo

i

Autor: Kardasz Adam

Blok 2 metry od płotu

Teraz sprawa wraca. Deweloper planuje postawić nowy blok zaledwie pół metra od płotu gospodarstwa! Ma tu powstać ponad 30 mieszkań. – Przecież to będzie mój koniec! Jak tylko powstanie ten blok, wybuchnie ogromny konflikt. Wiem, co się stanie — zacznie się nagonka: że śmierdzi, że krowy hałasują, że nie da się żyć obok obory. Już wielu rolników tak zniszczono. Jeden dostał ogromne kary za „uciążliwość zapachową”. Nie chcę, żeby spotkało mnie to samo – mówi rolnik.

Weber twierdzi, że urzędnicy otwarcie sprzyjają deweloperowi, bo – jak usłyszał – „w mieście nie ma miejsca na krowy”.To nie ja wprowadziłem się między bloki, to bloki przyszły do mnie! – podkreśla.

Deweloper nie zamierza wstrzymać inwestycji. W urzędzie słyszymy tylko, że „plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje w tym miejscu zabudowę mieszkaniową”.

Ale dla Pawła Webera to nie jest paragraf. To życie jego rodziny, tradycja i historia. – Chcę tylko, żeby pozwolili mi spokojnie żyć i pracować na ziemi, którą odziedziczyłem po przodkach. Tyle.

