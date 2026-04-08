Władze Białegostoku wydały komunikat. Mieszkańcy muszą uważać

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-04-08 8:31

W dniach 17–20 kwietnia na terenie województwa podlaskiego zostanie przeprowadzona wiosenna akcja zwalczania wścieklizny u dzikich lisów. W ramach działań z samolotów będą zrzucane specjalne przynęty zawierające szczepionkę. Urząd Miejski w Białymstoku apeluje do mieszkańców o zachowanie ostrożności.

Ranking najlepszych miast do życia w Polsce. Białystok daleko. W dwóch kategoriach szoruje po dnie

i

Autor: Jurand38/ Shutterstock

Harmonogram i najważniejsze punkty operacji prezentują się następująco:

  • kampania potrwa od 17 do 20 kwietnia
  • akcja obejmie podlaskie pola, łąki oraz lasy
  • szczepionki zrzucą niewielkie samoloty
  • obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania zrzucanych kostek
  • właściciele muszą rygorystycznie pilnować zwierząt przez dwa tygodnie

Polecany artykuł:

Turyści z Mazowsza uwięzieni na bagnach. Kobieta opadła z sił na szlaku

Zrzuty obejmą głównie tereny niezabudowane: lasy, pola i łąki. Akcja nie będzie prowadzona nad obszarami zabudowanymi ani w rejonie rzek i zbiorników wodnych. Przynęty mają niewielki rozmiar, kształt bloczka oraz barwę od brązowo-zielonej do brązowej. W ich wnętrzu znajduje się plastikowy blister z preparatem.

Kluczowy apel: nie dotykaj

Służby przypominają, że przynęt nie wolno podnosić ani uszkadzać. Każdy kontakt z człowiekiem sprawia, że lisy omijają takie miejsca, co ogranicza skuteczność szczepień.

Najważniejsze zasady:

  • nie dotykać przynęt
  • nie przenosić ich w inne miejsca
  • zachować ostrożność podczas spacerów

Preparat jest bezpieczny dla zwierząt domowych i dzikich. W przypadku kontaktu z człowiekiem należy jednak zachować podstawowe środki ostrożności. Jeśli zawartość dostanie się na błony śluzowe lub uszkodzoną skórę, trzeba: dokładnie przemyć miejsce wodą z mydłem i skonsultować się z lekarzem.

Polecany artykuł:

"Pazurami wyrywaliśmy ją śmierci". Lekarze z Białegostoku cudem uratowali 36-le…

Po zakończeniu akcji przez około dwa tygodnie należy ograniczyć swobodne przemieszczanie się zwierząt domowych. Akcja ma na celu ograniczenie występowania wścieklizny wśród dzikich lisów, które są głównym źródłem rozprzestrzeniania się tej choroby. Regularne wykładanie szczepionek pozwala skutecznie zmniejszać ryzyko jej występowania.

Złapał psa we wnyki
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WŚCIEKLIZNA
WŚCIEKLIZNA OBJAWY