Władze Białegostoku wydały komunikat. Mieszkańcy muszą uważać

Harmonogram i najważniejsze punkty operacji prezentują się następująco:

kampania potrwa od 17 do 20 kwietnia

akcja obejmie podlaskie pola, łąki oraz lasy

szczepionki zrzucą niewielkie samoloty

obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania zrzucanych kostek

zrzucanych kostek właściciele muszą rygorystycznie pilnować zwierząt przez dwa tygodnie

Zrzuty obejmą głównie tereny niezabudowane: lasy, pola i łąki. Akcja nie będzie prowadzona nad obszarami zabudowanymi ani w rejonie rzek i zbiorników wodnych. Przynęty mają niewielki rozmiar, kształt bloczka oraz barwę od brązowo-zielonej do brązowej. W ich wnętrzu znajduje się plastikowy blister z preparatem.

Kluczowy apel: nie dotykaj

Służby przypominają, że przynęt nie wolno podnosić ani uszkadzać. Każdy kontakt z człowiekiem sprawia, że lisy omijają takie miejsca, co ogranicza skuteczność szczepień.

Najważniejsze zasady:

nie dotykać przynęt

nie przenosić ich w inne miejsca

zachować ostrożność podczas spacerów

Preparat jest bezpieczny dla zwierząt domowych i dzikich. W przypadku kontaktu z człowiekiem należy jednak zachować podstawowe środki ostrożności. Jeśli zawartość dostanie się na błony śluzowe lub uszkodzoną skórę, trzeba: dokładnie przemyć miejsce wodą z mydłem i skonsultować się z lekarzem.

Po zakończeniu akcji przez około dwa tygodnie należy ograniczyć swobodne przemieszczanie się zwierząt domowych. Akcja ma na celu ograniczenie występowania wścieklizny wśród dzikich lisów, które są głównym źródłem rozprzestrzeniania się tej choroby. Regularne wykładanie szczepionek pozwala skutecznie zmniejszać ryzyko jej występowania.