Władze Białegostoku wydały komunikat. Mieszkańcy muszą uważać

Harmonogram i najważniejsze punkty operacji prezentują się następująco:
- kampania potrwa od 17 do 20 kwietnia
- akcja obejmie podlaskie pola, łąki oraz lasy
- szczepionki zrzucą niewielkie samoloty
- obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania zrzucanych kostek
- właściciele muszą rygorystycznie pilnować zwierząt przez dwa tygodnie
Polecany artykuł:
Zrzuty obejmą głównie tereny niezabudowane: lasy, pola i łąki. Akcja nie będzie prowadzona nad obszarami zabudowanymi ani w rejonie rzek i zbiorników wodnych. Przynęty mają niewielki rozmiar, kształt bloczka oraz barwę od brązowo-zielonej do brązowej. W ich wnętrzu znajduje się plastikowy blister z preparatem.
Kluczowy apel: nie dotykaj
Służby przypominają, że przynęt nie wolno podnosić ani uszkadzać. Każdy kontakt z człowiekiem sprawia, że lisy omijają takie miejsca, co ogranicza skuteczność szczepień.
Najważniejsze zasady:
- nie dotykać przynęt
- nie przenosić ich w inne miejsca
- zachować ostrożność podczas spacerów
Preparat jest bezpieczny dla zwierząt domowych i dzikich. W przypadku kontaktu z człowiekiem należy jednak zachować podstawowe środki ostrożności. Jeśli zawartość dostanie się na błony śluzowe lub uszkodzoną skórę, trzeba: dokładnie przemyć miejsce wodą z mydłem i skonsultować się z lekarzem.
Po zakończeniu akcji przez około dwa tygodnie należy ograniczyć swobodne przemieszczanie się zwierząt domowych. Akcja ma na celu ograniczenie występowania wścieklizny wśród dzikich lisów, które są głównym źródłem rozprzestrzeniania się tej choroby. Regularne wykładanie szczepionek pozwala skutecznie zmniejszać ryzyko jej występowania.