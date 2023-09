Zgorszenie w centrum Białegostoku. Młodzi ludzie uprawiali namiętny seks na oczach przechodniów. Działo się to w ścisłym centrum miasta, na ul. Suraskiej, gdzie wieczorami można spotkać wielu młodych ludzi. Pikanterii całej sytuacji dodaje fakt, że zrobili to tuż przy budynku, gdzie mieści się Sąd Okręgowy w Białymstoku. Nie wiadomo, kiedy ta sytuacja miała miejsce, ale nie ma wątpliwości, że uwieczniona na nagraniu para mocno przesadziła. Chociaż było już po zmroku, to każdy mógł zobaczyć ich wygibasy. Przypominamy, że seks w miejscu publicznym to wykroczenie. Kodeks wykroczeń mówi, że "kto publicznie dopuszcza się nieobyczajnego wybryku, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo karze nagany".

Ostre sceny na ulicy Suraskiej w Białymstoku