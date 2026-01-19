Siarczysty mróz w Podlaskiem. IMGW ostrzega mieszkańców

Z danych IMGW wynika, że w poniedziałek rano, 19 stycznia, temperatura powietrza na ogół mieści się w przedziale od -17 do -15 stopni Celsjusza. Lokalnie notowane są jednak jeszcze niższe wartości – nawet około -20 stopni. Tak niska temperatura może utrzymywać się jeszcze przez około dwie godziny. Komunikat meteorologiczny obowiązuje w poniedziałek w godzinach od 7.00 do 9.00. Został przygotowany na podstawie danych z systemów teledetekcji atmosfery oraz sieci pomiarowo-obserwacyjnych IMGW-PIB.

Ostrzeżenie IMGW przed mrozem. Obowiązuje kilka dni

Równocześnie IMGW utrzymuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym mrozem dla regionu. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 80 procent. Ostrzeżenie obowiązuje od piątku, 16 stycznia, od godziny 18 i ma potrwać do wtorku, 20 stycznia, do godziny 10.

Czytaj też: Mężczyzna nie żyje. Tragiczna noc w Białymstoku

Według prognoz temperatura minimalna w nocy będzie wynosić od -18 do -15 stopni Celsjusza. W ciągu dnia maksymalne wartości mają sięgać od -10 do -7 stopni. Dodatkowo prognozowany jest wiatr o średniej prędkości od 10 do 15 km/h, co może potęgować odczucie chłodu. IMGW informuje, że ostrzeżenie będzie kontynuowane. Mieszkańcy regionu powinni zachować ostrożność, zwłaszcza w godzinach porannych i nocnych, gdy mróz jest najsilniejszy.