Na tory wyjadą używane pociągi z Niemiec. Trwa ich polonizacja

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-07-01 12:32

Spółka POLREGIO przygotowuje się do wypuszczenia na trasy dziewięciu spalinowych zespołów trakcyjnych typu LINT27, nabytych w ubiegłym roku od zagranicznego przewoźnika. Niedawno wybrano wykonawcę, który stworzy niezbędne plany do homologacji maszyn w naszym kraju. W tym samym czasie w Olsztynie wystartowały już wstępne działania modernizacyjne przy odkupionych maszynach.

Czerwony pociąg LINT27 w hali. Obok wstawka z pustym wnętrzem wagonu. O polonizacji składów przeczytasz na SE Białystok.
Autor: POLREGIO/ Materiały prasowe

Za stworzenie niezbędnej dokumentacji odpowiadać będzie przedsiębiorstwo TechSolutions Group. Zwycięzca przetargu musi opracować szczegółowe instrukcje techniczne i elektryczne, a także schematy serwisowania i zdobyć oficjalne zgody na poruszanie się po naszych szlakach kolejowych. Umowa przewiduje zakończenie tych prac w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy.

Równolegle w olsztyńskim Punkcie Utrzymania Taboru należącym do spółki POLREGIO wystartowały już pierwsze prace. Pracownicy zdemontowali wszystkie fotele oraz dotychczasowe wykładziny, po czym kompleksowo wyczyszczono całe wnętrza zakupionych spalinowozów.

Polecany artykuł:

Pociągi znowu w Łomży. W sieci pojawiło się wstrząsające nagranie z przejazdu

Harmonogram zakłada, że premierowy wyjazd spalinowozu LINT27 nastąpi pod koniec 2027 roku. Odkupione pojazdy zostaną na stałe skierowane na trasy w północno-wschodnich regionach Polski. Zmodernizowane wagony zabiorą na pokład około 170 osób, gwarantując podróżnym dostęp do klimatyzacji, wyznaczonych stref rowerowych oraz rozwiązań pomagających osobom mającym trudności z poruszaniem się.

Wjechał autem pod pociąg
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLREGIO