Na tory wyjadą używane pociągi z Niemiec. Trwa ich polonizacja

Za stworzenie niezbędnej dokumentacji odpowiadać będzie przedsiębiorstwo TechSolutions Group. Zwycięzca przetargu musi opracować szczegółowe instrukcje techniczne i elektryczne, a także schematy serwisowania i zdobyć oficjalne zgody na poruszanie się po naszych szlakach kolejowych. Umowa przewiduje zakończenie tych prac w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy.

Równolegle w olsztyńskim Punkcie Utrzymania Taboru należącym do spółki POLREGIO wystartowały już pierwsze prace. Pracownicy zdemontowali wszystkie fotele oraz dotychczasowe wykładziny, po czym kompleksowo wyczyszczono całe wnętrza zakupionych spalinowozów.

Harmonogram zakłada, że premierowy wyjazd spalinowozu LINT27 nastąpi pod koniec 2027 roku. Odkupione pojazdy zostaną na stałe skierowane na trasy w północno-wschodnich regionach Polski. Zmodernizowane wagony zabiorą na pokład około 170 osób, gwarantując podróżnym dostęp do klimatyzacji, wyznaczonych stref rowerowych oraz rozwiązań pomagających osobom mającym trudności z poruszaniem się.