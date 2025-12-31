Sprawa Krzysztofa Kononowicza umorzona. Prokuratura zakończyła śledztwo

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2025-12-31 9:00

Prokuratura umorzyła śledztwo dotyczące podejrzenia znęcania się nad Krzysztofem Kononowiczem. Postępowanie, obejmujące ponad dwa lata, nie wykazało znamion czynu zabronionego. Kononowicz zmarł w marcu 2025 roku po długiej chorobie.

Prokuratura Rejonowa Białystok-Południe zdecydowała o umorzeniu śledztwa dotyczącego podejrzenia znęcania się nad Krzysztofem Kononowiczem. Informację tę przekazała w rozmowie z Polsat News zastępca Prokuratora Rejonowego Białystok-Południe prok. Elżbieta Bułat. Jak wyjaśniła śledcza, w toku postępowania nie stwierdzono podstaw do dalszego prowadzenia sprawy. Według ustaleń prokuratury nie wykryto znamion czynu zabronionego, co przesądziło o zakończeniu postępowania.

Postępowanie dotyczyło okresu od grudnia 2022 roku do marca 2025 roku. Śledztwo prowadzone było pod kątem fizycznego i psychicznego znęcania się nad osobą chorą umysłowo. Analizowano zarówno zgromadzony materiał dowodowy, jak i okoliczności związane z opieką oraz sytuacją życiową mężczyzny w tym czasie. Kontrowersyjne filmy z udziałem Kononowicza były publikowane na kanale YouTube.

Krzysztof Kononowicz zmarł w czwartek, 6 marca 2025 roku, nad ranem. Miał 62 lata. Od dłuższego czasu zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi. W styczniu trafił do szpitala, a następnie został przeniesiony do hospicjum, gdzie spędził ostatnie tygodnie życia. Krzysztof Kononowicz został pochowany 12 marca na cmentarzu parafialnym św. Andrzeja Boboli w Białymstoku. Była to skromna uroczystość, którą poprowadził ksiądz. Kononowicza żegnali fani z całej Polski. Głównie byli to ludzie młodzi, choć nie brakowało osób starszych. "Lubił pogadać. Miał swoje problemy, które z czasem się pogłębiały. Wiem, że zdobył dużą popularność, w internecie i że wiele osób się z niego wyśmiewało. Ja lubiłam go, bo to był dobry człowiek, który muchy by nie skrzywdził" - powiedziała naszemu reporterowi pani Barbara z Białegostoku.

Śp. Kononowicz dzieciństwo spędził w Wilkowie koło Kętrzyna. Prawdopodobnie w 1975 roku 12-letni Krzysztof Kononowicz zamieszkał wraz z rodziną przy ul. Szkolnej 17 w Białymstoku. W stolicy Podlasia Kononowicz ukończył szkołę podstawową i zawodową. Stał się popularny w 2006 roku, kiedy zdecydował się wziąć udział w wyborach na prezydenta Białegostoku. Startował jako bezrobotny 43-latek. Na kultowym już nagraniu reklamującym swój program wyborczy, Krzysztof Kononowicz zapowiadał m.in. "likwidację alkoholu, papierosów i narkotyków dla młodzieży", o otwieraniu zakładów pracy "dla młodzieży i dla ludzi", żeby "nie było bandyctwa, żeby nie było złodziejstwa, żeby nie było niczego". Był zapraszany do programów telewizyjnych, wystąpił w filmie, nagrano o nim piosenkę. Powstawały memy i przeróbki. Po tym okresie został youtuberem, a jego dom przy ul. Szkolnej stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Polsce.

Czytaj też: Jaki naprawdę był Krzysztof Kononowicz? "Spotykaliśmy się na spacerach. Lubił pogadać"

W 2023 roku zmarł Wojciech "Major" Suchodolski, który przez lata współtworzył z Krzysztofem Kononowiczem tzw. Uniwersum Szkolnej 17.

Tak wygląda grób Kononowicza 2 tygodnie po pogrzebie. Ten szczegół zwraca uwagę
Pogrzeb Krzysztofa Kononowicza
19 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KRZYSZTOF KONONOWICZ