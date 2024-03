Sąsiad wykrzykiwał potworne rzeczy. Ludzie bali się wychodzić z mieszkań

Dobry sąsiad to skarb, zły - utrapienie. Przekonali się o tym niedawno mieszkańcy pewnego bloku na osiedlu Północ w Suwałkach. Horror zaczął się w sobotę (16.03) wieczorem. - Suwalscy policjanci otrzymali zgłoszenie, że na osiedlu Północ nietrzeźwy i agresywny mężczyzna uszkodził drzwi do kilku mieszkań. Z ustaleń policjantów wynikało, że mężczyzna najpierw awanturował się na klatce, potem kopał w drzwi do mieszkań powodując w nich wgniecenia - informuje oficer prasowy KMP w Suwałkach. To nie koniec. Agresywny sąsiad groził sąsiadom, że ich zabije. Ludzie bali się wychodzić z mieszkań, aby nie narazić się na ogarniętego furią 48-latka. Wezwano policję.

- Na miejscu policjanci zatrzymali 48-letniego mieszkańca Suwałk. Od mężczyzny wyraźnie było czuć alkohol. Po wytrzeźwieniu w policyjnym areszcie usłyszał dwa zarzuty - kontynuuje oficer prasowy. Zgodnie z kodeksem karnym za zniszczenie mienia grozi do 5 lat pozbawienia wolności, a za groźby karalne do lat 2.

Sonda Co robisz, gdy sąsiedzi zakłócają ciszę nocną? Próbuję osobiście wyjaśnić problem. Dzwonię na policję. Nic nie robię.

Grajewo. Złodzieje okradli supermarket i zapakowali wózki do samochodu. Grozi im do 5 lat więzienia. Zobacz zdjęcia: