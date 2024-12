Białostok słynie z pięknych dekoracji świątecznych oraz klimatycznego jarmarku świątecznego. Białystok to także miasto, do którego co roku przyjeżdża Mikołaj z Rovaniemi. Nie inaczej będzie i tym razem. Do tego nowość: świąteczny koncert z udziałem gwiazd. Zobaczcie, co ciekawego wydarzy się w ten weekend (7 - 8 grudnia) na Rynku Kościuszki.

Świąteczny koncert na Rynku Kościuszki

W sobotę (7 grudnia 2024) o godz. 17 w centrum Białegostoku rozpocznie się koncert świąteczny, podczas którego wystąpią Iwona Węgrowska i Agnieszka Hekiert. Zaśpiewają kolędy i świąteczne piosenki we własnych aranżacjach. Dekoracje świąteczne, które już teraz spoglądają na mieszkańców miasta, zostaną zapalone 8 grudnia. Będą świecić do końca stycznia 2025 roku. Światełka rozbłysną m.in. na Rynku Kościuszki, na miejskieh choince, na placu NZS, na ul. Lipowej, Suraskiej, Kilińskiego, al. Piłsudskiego, Sienkiewicza, Curie-Skłodowskiej oraz na dziedzińcu Pałacu Branickich. - Dekoracje świetlne ozdobiły główne ulice, place i skwery Białegostoku. Na Rynku Kościuszki stanęły świetlna bombka, prezent, wieniec świąteczny z kokardą oraz wielka choinka, na której 8 grudnia zostaną zapalone lampki - zapowiada Marta Matejczuk z Departamentu Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Mikołaj z Rovaniemi w Białymstoku

Z kolei w niedzielę (8 grudnia) od godz. 14 rozpocznie się wyczekiwanie na przyjazd Mikołaja z Rovaniemi. Ten pojawi się na Rynku Kościuszki. Czas oczekiwania umilać będą artyści z Białostockiego Ośrodka Kultury, zespół Plaster Miodu oraz Winnica. Jeżeli ktoś planuje 8 grudnia w niedzielę przyjechać na to wydarzenie autobusem, to musi wziąć pod uwagę zmiany w komunikacji miejskiej. W godz. 15.30-18.30 nastąpi zamknięcie ulicy Sienkiewicza na odcinku od ul. Legionowej do ul. Białówny. Autobusy linii: 3, 8, 13, 16, 19, 26, 30 i 104 będą kursować na trasach zastępczych. Rozkład autobusów oraz ich trasy są dostępne na stronie Białostockiej Komunikacji Miejskiej.