Syreny alarmowe w Białymstoku. Dlaczego wyją w czwartek 25 czerwca?

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-06-25 7:29

Osoby przebywające w czwartek w rejonie ul. Kawaleryjskiej w Białymstoku mogą usłyszeć syrenę alarmową. Jej uruchomienie nie będzie oznaczało zagrożenia. To element zaplanowanych ćwiczeń prowadzonych na terenie kompleksu wojskowego.

Archikatedra Białostocka w centrum miasta o zachodzie słońca, z widocznym dachem i dwoma strzelistymi wieżami, otoczona ulicami z pieszymi. Dalsze informacje o Białymstoku znajdziesz na naszym portalu.
Autor: Radekcho/ Shutterstock

W godzinach od 10.00 do 13.00 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Kawaleryjskiej 70 prowadzone będą ćwiczenia szkoleniowe. Jednym z ich elementów będzie uruchamianie syreny alarmowej.

Jak przekazał Komendant 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Białymstoku, działania są częścią szkolenia pod nazwą „Dzień Zagrożenia Skażeniem”. Emitowany sygnał ma charakter wyłącznie ćwiczebny.

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Wojsko podkreśla, że mieszkańcy nie powinni wiązać dźwięku syreny z realnym niebezpieczeństwem. Alarm będzie odtwarzany wyłącznie na potrzeby zaplanowanych ćwiczeń i nie jest związany z wystąpieniem rzeczywistego zagrożenia.

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