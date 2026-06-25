Syreny alarmowe w Białymstoku. Dlaczego wyją w czwartek 25 czerwca?

W godzinach od 10.00 do 13.00 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Kawaleryjskiej 70 prowadzone będą ćwiczenia szkoleniowe. Jednym z ich elementów będzie uruchamianie syreny alarmowej.

Jak przekazał Komendant 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Białymstoku, działania są częścią szkolenia pod nazwą „Dzień Zagrożenia Skażeniem”. Emitowany sygnał ma charakter wyłącznie ćwiczebny.

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Wojsko podkreśla, że mieszkańcy nie powinni wiązać dźwięku syreny z realnym niebezpieczeństwem. Alarm będzie odtwarzany wyłącznie na potrzeby zaplanowanych ćwiczeń i nie jest związany z wystąpieniem rzeczywistego zagrożenia.