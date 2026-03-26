Sytuacja wymknęła się spod kontroli. 12-latkowie zadzwonili po pomoc

Pożar łąki wybuchł 25 marca po godz. 15:30 w rejonie Łomży

Zgłoszenie na numer 112 wykonał 12-letni chłopiec

Ogień został zaprószony podczas zabawy dwóch 12-latków

Chłopcy próbowali sami gasić pożar, ale wezwali pomoc

Do zdarzenia doszło w środę (25 marca) po godzinie 15:30. Dyżurny łomżyńskiej policji otrzymał zgłoszenie o pożarze łąki. Z informacji wynikało, że zgłaszającym jest 12-letni chłopiec, który razem z kolegą próbował samodzielnie ugasić ogień.

Na miejsce natychmiast skierowano patrol policji. Funkcjonariusze zastali tam dwa zastępy straży pożarnej, które dogaszały pogorzelisko. W pobliżu znajdowało się dwóch chłopców – jak się okazało, to oni wezwali pomoc.

Zabawa ogniem doprowadziła do pożaru

Z ustaleń policjantów wynika, że 12-latkowie bawili się na nieużytkach, gdzie zbudowali sobie bazę. W trakcie zabawy podpalili kartkę papieru, co doprowadziło do niekontrolowanego rozprzestrzenienia się ognia.

Początkowo próbowali samodzielnie ugasić płomienie. Kiedy jednak sytuacja wymknęła się spod kontroli, zadzwonili pod numer alarmowy 112. Po przyjeździe służb obserwowali akcję gaśniczą z bezpiecznej odległości.

Szybka reakcja zapobiegła tragedii

Ogień udało się opanować dzięki sprawnej interwencji strażaków oraz temu, że chłopcy w porę wezwali pomoc. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a pożar nie rozprzestrzenił się na pobliskie zabudowania.

Nieletni przyznali się do błędu i tłumaczyli, że nie zdawali sobie sprawy, jak szybko ogień może się rozprzestrzeniać.

Sprawa trafi do sądu rodzinnego

Choć tym razem skończyło się na strachu, sprawa będzie miała swój dalszy ciąg. Materiały dotyczące zdarzenia trafią do sądu rodzinnego, który zdecyduje o dalszych konsekwencjach wobec 12-latków.

Policja przypomina, że zabawa ogniem jest skrajnie niebezpieczna i może prowadzić do poważnych pożarów, zagrażających życiu ludzi oraz niszczących mienie i środowisko.