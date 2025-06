Szok! Pijana kobieta w ciąży za kierownicą! Dachowała z 6-letnim dzieckiem

Pijana 27-latka w ciąży dachowała autem! W środku 6-letnie dziecko

Do zdarzenia doszło w piątek (27 czerwca) wieczorem niedaleko miejscowości Bohoniki w Podlaskiem. Po godz. 21 młoda kobieta prowadziła samochód. 27-latka w pewnym momencie straciła panowanie nad pojazdem i auto dachowało. Wraz z kierującą autem jechało 6-letnie dziecko. Oboje trafili do szpitala. Co więcej, 27-latka jest w ciąży. Jakby tego było mało, policjanci pracujący na miejscu wypadku ustalili, że kierująca miała w organizmie prawie 1,5 promila alkoholu.

Jak poinformowała podlaska policja, życiu kobiety i dziecka nie zagraża niebezpieczeństwo. Za jazdę w stanie nietrzeźwości 27-latce grozi do 3 lat więzienia.

Jak zachować się na drodze?

Aby ograniczyć ryzyko wypadku drogowego, należy stosować się do znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i ograniczeń prędkości. Niezbędne jest skupienie się na jeździe, unikanie korzystania z telefonu, jedzenia lub innych czynności, które rozpraszają uwagę. Prędkość należy dostosować do warunków drogowych i atmosferycznych. Na drodze powinniśmy utrzymywać dostęp od innych pojazdów, aby mieć czas na reakcję w razie nagłego hamowania. Podczas jazdy miejmy zapięte pasy bezpieczeństwa, unikajmy też niebezpiecznych i nagłych manewrów. Korzystajmy z wstecznego lusterka, obserwujmy innych na drodze i zachowajmy ostrożność podczas zmiany pasa.

Konieczne jest też dbanie o stan techniczny naszego pojazdu, tj. regularne przeglądy i serwisowanie samochodu. Pomoże to wykryć usterki, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Powinniśmy zadbać nie tylko o pojazd, ale i o siebie. Unikajmy jazdy w stanie zmęczenia. Z kolei prowadzenie pod wpływem alkoholu i narkotyków to przestępstwo.

