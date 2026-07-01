Tajemnicze zaginięcie 45-latki Kai. Kobieta odjechała srebrnym fiatem

Mundurowi z Komendy Powiatowej w Sokółce wszczęli akcję poszukiwawczą za Kają Kojder-Demską. Ostatni raz świadkowie zauważyli kobietę w niedzielę 29 czerwca 2026 roku w okolicach godziny trzynastej w Piłatowszczyźnie. Chwilę później 45-latka wsiadła do samochodu i ruszyła w niewiadomą stronę srebrnym fiatem punto.

Poszukiwana mierzy blisko 165 centymetrów i waży niespełna 90 kilogramów. Jej znakiem rozpoznawczym są brązowe włosy opadające nieznacznie poniżej uszu oraz okulary korekcyjne. W dniu zniknięcia 45-latka miała na sobie sportowe obuwie i ciemną sukienkę, a w pasie zapięła czarną nerkę.

Funkcjonariusze zwracają ponadto uwagę na charakterystyczne cechy wyglądu zaginionej. Kobieta posiada dwa wielobarwne tatuaże przedstawiające motywy roślinne, z których jeden zdobi jej lewy obojczyk, a kolejny wytatuowano na ramieniu.

Funkcjonariusze proszą o natychmiastowy kontakt z najbliższym komisariatem lub wybranie numeru alarmowego 112 w przypadku zauważenia poszukiwanej. Śledczy dokładnie przeanalizują każdy najmniejszy sygnał dotyczący losów Kai Kojder-Demskiej, ponieważ nawet najdrobniejsza wskazówka znacząco przybliża ich do szczęśliwego finału poszukiwań.

Pokój Zbrodni - Iwona Wieczorek