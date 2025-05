Te liczby w LOTTO padają najczęściej. AI wskazuje pewniaki, które najczęściej dają wygraną

Najczęściej losowane liczby w LOTTO

Lotto to gra losowa, w której typuje się 6 z 49 liczb. Szansa na trafienie „szóstki” wynosi 1 do ponad 13 milionów. Jednak niektóre liczby pojawiają się na kuponach znacznie częściej niż inne – i nie chodzi tylko o wybory graczy, ale o faktyczne wyniki losowań. Sztuczna inteligencja przeanalizowała wyniki LOTTO od początku XXI wieku. Wśród najczęściej losowanych liczb znalazły się m.in.: 6, 17, 24, 27, 34, 38.

Te liczby były losowane znacznie częściej niż inne. Dla przykładu – liczba 6 w ciągu ostatnich dwóch dekad pojawiła się w wynikach ponad 270 razy!

Czy te liczby rzeczywiście zwiększają szansę?

Z punktu widzenia matematyki – każda liczba w losowaniu ma dokładnie takie same szanse. Jednak gracze często kierują się nie tylko rachunkiem prawdopodobieństwa, ale i statystyką historyczną. AI nie daje gwarancji wygranej. Żadna liczba nie jest „zaczarowana”. Ale jeśli miałbyś zaufać logice powtarzalności, te liczby są dobrą inspiracją do wypełnienia kuponu.

Jak typować liczby, by zwiększyć swoje szanse?

Oto kilka porad opartych na analizach AI:

Unikaj zbyt oczywistych schematów (np. 1, 2, 3, 4, 5, 6).

Łącz liczby z różnych zakresów – niskie (1–20), średnie (21–35) i wysokie (36–49).

Typuj zarówno liczby parzyste, jak i nieparzyste.

Możesz skorzystać z danych historycznych – wiele serwisów LOTTO udostępnia statystyki najczęściej i najrzadziej losowanych liczb.

Zasady gry w Lotto

Lotto to najpopularniejsza gra w katalogu Totalizatora Sportowego. Jeden zakład kosztuje 3 zł. Dopłacając złotówkę można zagrać w Lotto Plus. Losowania odbywają się we wtorki, czwartki oraz soboty. Losuje się 6 liczb z 49. Najwyższą do tej pory wygraną w Lotto odnotowano w miejscowości Skrzyszów w 2017 roku. Szczęśliwiec wzbogacił się o... 36 726 210,20 zł.

