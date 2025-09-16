Tragiczny finał poszukiwań 25-letniej Weroniki. Będzie sekcja zwłok

- Zaginiona 25-letnia Weronika z Białegostoku została odnaleziona martwa po kilku dniach poszukiwań.
- Początkowo sądzono, że zaginęła podczas spaceru z psem, jednak kobieta wyszła z domu bez informowania bliskich.
- Ciało kobiety znaleziono w okolicy osiedla Wysoki Stoczek; przyczyny jej śmierci są wciąż ustalane.
- Co doprowadziło do tragicznej śmierci młodej kobiety i co wykaże sekcja zwłok?
25-letniej Weroniki z Białegostoku poszukiwano od piątku (12 września). Niestety, w poniedziałek (15 września) wieczorem, po kilku dniach poszukiwań, potwierdziły się najgorsze przypuszczenia. Policja przekazała tragiczne wieści o śmierci 25-latki.
Wirtualna Polska przypomina, że początkowo podawano, że mieszkanka Białegostoku wyszła na spacer z psem i już z niego nie wróciła. Okazuje się jednak, że młoda kobieta odprowadziła czworonoga do domu, a następnie sama, ponownie wyszła na zewnątrz. Nie poinformowała domowników o tym, dokąd się wybiera. Weronika wzięła ze sobą jedynie torebkę, portfel z pieniędzmi i dokumentami.
Poszukiwania 25-latki prowadzono w okolicy osiedla Wysoki Stoczek w Białymstoku. Niestety, w poniedziałek (15 września) mężczyzna przebywający w tym rejonie zauważył ciało kobiety i wezwał policję. Kobieta miała przy sobie dokumenty i pieniądze.
Trwa wyjaśnianie, dlaczego 25-latka nie żyje i czy ktoś mógł przyczynić się do jej śmierci. Na ciele kobiety nie znaleziono żadnych śladów, świadczących o udziale osób trzecich.
- Na razie trwa śledztwo, policjanci ustalają przyczyny śmierci kobiety. Będzie wykonywana sekcja zwłok, która pomoże odpowiedzieć na pytanie, co się wydarzyło - powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską mł. asp. Jakub Żukowski z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.
CZYTAJ TEŻ: 25 lat więzienia za morderstwo krewnej. Skazany w dniu zbrodni miał 15 lat
Źródło: WP
Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam!
Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:
- 800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym
- 800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
- 116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
- 116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych
- 112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia
Polecany artykuł: