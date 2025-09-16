Tragiczny finał poszukiwań 25-letniej Weroniki. Będzie sekcja zwłok

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
2025-09-16 17:05

Tragiczny finał poszukiwań 25-letniej Weroniki z Białegostoku. Młoda kobieta została znaleziona martwa w poniedziałek (15 września). Policjanci wyjaśniają przyczyny śmierci 25-latki. Ustalić to ma m.in. sekcja zwłok.

Tragiczny finał poszukiwań 25-letniej Weroniki. Będzie sekcja zwłok

i

Autor: Policja/ Materiały prasowe
Super Express Google News
  • Zaginiona 25-letnia Weronika z Białegostoku została odnaleziona martwa po kilku dniach poszukiwań.
  • Początkowo sądzono, że zaginęła podczas spaceru z psem, jednak kobieta wyszła z domu bez informowania bliskich.
  • Ciało kobiety znaleziono w okolicy osiedla Wysoki Stoczek; przyczyny jej śmierci są wciąż ustalane.
  • Co doprowadziło do tragicznej śmierci młodej kobiety i co wykaże sekcja zwłok?

25-letniej Weroniki z Białegostoku poszukiwano od piątku (12 września). Niestety, w poniedziałek (15 września) wieczorem, po kilku dniach poszukiwań, potwierdziły się najgorsze przypuszczenia. Policja przekazała tragiczne wieści o śmierci 25-latki.

Wirtualna Polska przypomina, że początkowo podawano, że mieszkanka Białegostoku wyszła na spacer z psem i już z niego nie wróciła. Okazuje się jednak, że młoda kobieta odprowadziła czworonoga do domu, a następnie sama, ponownie wyszła na zewnątrz. Nie poinformowała domowników o tym, dokąd się wybiera. Weronika wzięła ze sobą jedynie torebkę, portfel z pieniędzmi i dokumentami.

Poszukiwania 25-latki prowadzono w okolicy osiedla Wysoki Stoczek w Białymstoku. Niestety, w poniedziałek (15 września) mężczyzna przebywający w tym rejonie zauważył ciało kobiety i wezwał policję. Kobieta miała przy sobie dokumenty i pieniądze.

Trwa wyjaśnianie, dlaczego 25-latka nie żyje i czy ktoś mógł przyczynić się do jej śmierci. Na ciele kobiety nie znaleziono żadnych śladów, świadczących o udziale osób trzecich.

- Na razie trwa śledztwo, policjanci ustalają przyczyny śmierci kobiety. Będzie wykonywana sekcja zwłok, która pomoże odpowiedzieć na pytanie, co się wydarzyło - powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską mł. asp. Jakub Żukowski z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

CZYTAJ TEŻ: 25 lat więzienia za morderstwo krewnej. Skazany w dniu zbrodni miał 15 lat

Źródło: WP

Polecany artykuł:

Polacy nie boją się rosyjskich żołnierzy. „Złapię za widły, ale nie będę ucieka…

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam!

Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

  • 800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym
  • 800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
  • 116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
  • 116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych
  • 112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia

Polecany artykuł:

Autobus potrącił dwie osoby. 45-latek nie żyje. Tragiczny wypadek na S61
Express Biedrzyckiej - prof. Karolina Wigura | 2025 09 16
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA BIAŁYSTOK