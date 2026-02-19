11-latek zjadł pączka i trafił do szpitala. Dramat w tłusty czwartek

Słodki poczęstunek zamienił się w koszmar

Do tego niepokojącego zdarzenia doszło 12 lutego, kiedy wszyscy beztrosko świętowali tłusty czwartek. Radość z jedzenia słodkości szybko ustąpiła miejsca strachowi o zdrowie dziecka. Dopiero w środę, 18 lutego, na komendę zgłosiła się zaniepokojona matka 11-latka. Kobieta poinformowała funkcjonariuszy, że jej syn zjadł w szkole pączka nasączonego atramentem, którego miał otrzymać od swojego kolegi. Sytuacja okazała się na tyle poważna, że po spożyciu felernego wypieku chłopiec wymagał interwencji lekarzy.

"Poinformowała, że jej 11-letni syn w jednej ze szkół na terenie powiatu suwalskiego zjadł pączka z atramentem, którego miał otrzymać od kolegi" - przekazał podkom. Karol Górski z Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach.

Mundurowi badają okoliczności zdarzenia

Sprawa natychmiast trafiła w ręce służb, które traktują doniesienie bardzo poważnie. Czy można było uniknąć tej niebezpiecznej sytuacji? Obecnie trwa gromadzenie dowodów i wyjaśnianie szczegółów tego incydentu. Funkcjonariusze muszą ustalić, czy mieliśmy do czynienia z celowym działaniem na szkodę dziecka.

"Funkcjonariusze prowadzą obecnie czynności w tej sprawie. Gromadzą materiał dowodowy oraz wyjaśniają szczegółowe okoliczności zdarzenia w ramach postępowania prowadzonego w kierunku narażenia na niebezpieczeństwo" - przekazał podkom. Karol Górski z KMP Suwałki.

Na obecnym etapie śledczy nie ujawniają, w jaki sposób substancja znalazła się w pączku.

