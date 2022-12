Tragiczny wypadek pod Białymstokiem. Cudzoziemiec odpowie za śmierć 67-letniego kierowcy busa

Piraci drogowi mają się czego bać. Policjanci z Podlasia otrzymali nowe radiowozy. To prawdziwe bestie! [ZDJĘCIA]

Ważna decyzja sądu w sprawie tragicznego wypadku pod Białymstokiem, do którego doszło w czwartek, 1 grudnia. Zginął w nim 67-letni kierowca busa, a kilka innych osób zostało rannych. Zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym przedstawiono 44-letniemu obywatelowi Litwy, który równocześnie został aresztowany na trzy miesiące. Cudzoziemiec kierował osobowym audi, a w miejscowości Deniski (powiat bielski) wykonał manewr wyprzedzana w taki sposób, że doprowadził do czołowego zderzenia z dostawczym oplem. W tył opla dodatkowo uderzył jadący za nim ford.

Jaka kara grozi 44-latkowi? Apel policjantów do uczestników ruchu drogowego

W przypadku skazania, 44-letni Litwin musi się liczyć z długotrwałym pobytem za kratkami. 8 lat pozbawienia wolności to maksymalna kara przewidziana za zarzucone mu przestępstwo. Policjanci przypominają, że okres jesienno-zimowy wymaga od kierowców większej rozwagi na drodze. Wcześnie zapadający zmrok, mokra nawierzchnia, opady deszczu czy śniegu znacznie pogarszają widoczność. Na jezdni może też zalegać niewidoczna warstwa lodu. Nieostrożna jazda w takich warunkach może doprowadzić do tragedii. Funkcjonariusze apelują do kierowców o rozwagę, rozwijanie tylko bezpiecznych prędkości, większą niż zwykle ostrożność i przewidywanie sytuacji na drodze. Mundurowi przypominają także o obowiązku odśnieżania wszystkich szyb, zewnętrznych lusterek i reflektorów w naszym pojeździe. Z kolei piesi nie powinni zapominać o noszeniu elementów odblaskowych.

