Tragiczny wypadek pod Kolnem. Pieszy bez odblasków zginął pod kołami mercedesa

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2025-10-21 7:22

Śmiertelny wypadek w Rogienicach Wielkich-Olszance koło Kolna. Na nieoświetlonym odcinku drogi, poza terenem zabudowanym, 32-letni kierowca mercedesa potrącił 47-letniego pieszego. Mężczyzna nie miał na sobie elementów odblaskowych i zginął na miejscu.

Autor: KWP Białystok/ Materiały prasowe
  • Do tragedii doszło w poniedziałek (20.10) w woj. podlaskim.
  • Wypadek miał miejsce we wsi Rogienice Wielkie-Olszanka w powiecie kolneńskim.
  • 32-letni kierowca mercedesa potrącił 47-latka idącego w tym samym kierunku.
  • Pieszy był ubrany na ciemno, nie miał odblasków.
  • Mężczyzna zginął na miejscu zdarzenia.

Ten wypadek pokazuje, jak bardzo ważne jest korzystanie przez pieszych z elementów odblaskowych. W poniedziałek (20.10) w woj. podlaskim doszło do śmiertelnego potrącenia mężczyzny. Tragedia wydarzyła się we wsi Rogienice Wielkie-Olszanka w powiecie kolneńskim. - Na nieoświetlonym odcinku drogi, poza terenem zabudowanym, 32-letni kierowca mercedesa potrącił 47-latka idącego drogą w tym samym kierunku - informuje Agnieszka Skwierczyńska z zespołu prasowego podlaskiej policji. Potrącony mężczyzna był ubrany na ciemno, nie miał na sobie elementów odblaskowych. - Niestety pieszy zmarł na miejscu - dodaje policjantka.

Wiadomo, że kierowca mercedesa był trzeźwy. Szczegółowe okoliczności wypadku ustalają teraz policjanci pracujący pod nadzorem prokuratora.

