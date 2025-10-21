Tragiczny wypadek pod Kolnem. Pieszy bez odblasków zginął pod kołami mercedesa

Do tragedii doszło w poniedziałek (20.10) w woj. podlaskim.

Ten wypadek pokazuje, jak bardzo ważne jest korzystanie przez pieszych z elementów odblaskowych. W poniedziałek (20.10) w woj. podlaskim doszło do śmiertelnego potrącenia mężczyzny. Tragedia wydarzyła się we wsi Rogienice Wielkie-Olszanka w powiecie kolneńskim. - Na nieoświetlonym odcinku drogi, poza terenem zabudowanym, 32-letni kierowca mercedesa potrącił 47-latka idącego drogą w tym samym kierunku - informuje Agnieszka Skwierczyńska z zespołu prasowego podlaskiej policji. Potrącony mężczyzna był ubrany na ciemno, nie miał na sobie elementów odblaskowych. - Niestety pieszy zmarł na miejscu - dodaje policjantka.

Wiadomo, że kierowca mercedesa był trzeźwy. Szczegółowe okoliczności wypadku ustalają teraz policjanci pracujący pod nadzorem prokuratora.

