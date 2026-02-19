Śmierć 27-latki w balii ogrodowej. Nowe fakty. 35-latek zatrzymany przez policję

Komenda Powiatowa Policji w Augustowie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej prowadzi śledztwo dotyczące śmierci 27-letniej kobiety. Do tragedii doszło 14 lutego 2026 roku w jednej z miejscowości na terenie powiatu augustowskiego. Według ustaleń służb, bezpośrednio po zdarzeniu zatrzymany został 35-letni mężczyzna, który w chwili tragedii przebywał w towarzystwie kobiety. Po przesłuchaniu w charakterze świadka został wówczas zwolniony. - Przeprowadzona sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci kobiety było utonięcie w balii ogrodowej - przekazał prok. Wojciech Piktel, zastępca Prokuratora Okręgowego w Suwałkach.

Czytaj też: Znalazł swoją dziewczynę nieprzytomną w balii. Młoda kobieta zmarła w walentynki

W toku dalszych czynności śledczy ujawnili jednak nowe okoliczności. Pojawiło się uzasadnione podejrzenie, że ten sam mężczyzna mógł wcześniej dopuścić się poważnych przestępstw wobec innej kobiety. W związku z tym, na polecenie prokuratora, został ponownie zatrzymany przez policję.

W czwartek (19.02) 35-latek został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty i został przesłuchany w charakterze podejrzanego. Śledztwo nadal trwa. Policja i prokuratura prowadzą czynności mające ustalić, czy mężczyzna mógł dopuścić się podobnych czynów również wobec innych kobiet.