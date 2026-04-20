Pan Sławek rozpłakał się, gdy usłyszał wyrok. Wygrał z urzędnikami po 8 latach. Groziła mu kara ponad 2 mln zł

Sławomir Jakubowski prowadzi zakład w Suwałkach od 1988 roku

Sprawa zaczęła się w 2018 roku po przekazaniu 82 używanych opon fundacji

W 2019 roku nałożono jedynie mandat 300 zł

W 2021 roku urząd marszałkowski nałożył karę 1,28 mln zł

Odsetki wynosiły ok. 500 zł dziennie, kara przekroczyła 2 mln zł

Spór z urzędnikami trwał 8 lat

Dramat państwa Jakubowskich zaczął się w 2018 roku, gdy chcieli pomóc Fundacji Dziedzictwo Suwalszczyzny w budowie ogrodu permakulturowego i umocnieniu brzegów stawu. Fundacja nie miała dużego doświadczenia i choć uzyskała wymagane zgody na budowę, zapomniała o opinii środowiskowej. Pan Sławek przekazał im 82 sprawne, choć używane opony.

W 2019 roku urzędnicy z Powiatowego Inspektoratu Ochrony Środowiska zrozumieli sytuację i nie doszukali się złej woli. Nałożyli symboliczny mandat 300 złotych, a pan Sławek zapłacił dla świętego spokoju. - Nie chciałem walczyć, chociaż wiedziałem, że nie zrobiłem nic złego. To przecież nie było pozbycie się odpadów. Moja firma nigdy nie miała problemów z ekologią - wspomina Sławomir.

Jakież było zdziwienie wulkanizatora, gdy w 2021 roku został wezwany przez ówczesną dyrektorkę Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego, Annę K. Ta bez zmrużenia oka nałożyła na niego dodatkową, gigantyczną karę w wysokości... 1 miliona 280 tysięcy złotych! - To zabije moją firmę! - przeraził się pan Sławomir.

- Ten zakład to dorobek mojego życia i miejsce pracy dla siedmiu osób! Ci ludzie pracują ze mną od 30 lat! To chyba najlepszy dowód mojej uczciwości! - błagał o litość pan Sławomir. Bez skutku. Odsetki szybko rosły. 500 złotych dziennie! Wkrótce kwota kary przebiła 2 mln złotych!

Przez osiem lat rodzina Jakubowskich żyła jak w horrorze, walcząc z urzędniczym murem.

Po wyroku białostockiego sądu z 12 października 2022 roku urzędnicy nadal nie odpuszczali składając kasację.

Dopiero 13 stycznia 2026 roku Naczelny Sąd Administracyjny ostatecznie zmiażdżył argumenty urzędników i potwierdził, że opony nie były nielegalnym odpadem. Po wyroku pan Sławomir rozpłakał się jak dziecko. Wreszcie puściły nerwy i napięcie, które towarzyszyły mu od 8 lat.

15 kwietnia 2026 roku urząd marszałkowski jak niepyszny musiał zamknąć sprawę. Pan Sławek wygrał, ale nikt nie zwróci mu straconych lat i zdrowia żony. Pani Grażyna (66 l.) z tych nerwów przeszła zawał i udar. Choć przeżyła, to jej lewa dłoń wciąż wymaga rehabilitacji. Sprawiedliwość zwyciężyła, ale cena tego sukcesu jest porażająca! Ta sprawa to hańba dla podlaskich urzędników.

Początek sporu i pierwsze decyzje (2018–2020)

2018 rok: Sławomir Jakubowski przekazuje nieodpłatnie 82 używane opony (76 ciężarowych i 6 osobowych) Fundacji Dziedzictwo Suwaszczyzny. Opony mają posłużyć jako materiał do budowy ogrodu permakulturowego i umocnienia brzegów stawu.

Miesiąc po przekazaniu: Kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ) uznaje opony za odpady, a ich przekazanie podmiotom bez odpowiednich zezwoleń za nielegalne.

2019 rok: Na fundację i wulkanizatora zostają nałożone symboliczne mandaty (300 zł dla pana Sławomira, 1000 zł dla fundacji), które zostają opłacone.

Grudzień 2020 rok: Fundacja zostaje zmuszona do rozbiórki ogrodu i przekazania opon do utylizacji.

Eskalacja kar i batalia administracyjna (2021–2023)

2021 rok: Urząd Marszałkowski w Białymstoku (Departament Ochrony Środowiska) nakłada na przedsiębiorcę tzw. opłaty podwyższone za składowanie odpadów bez zezwolenia w wysokości ponad 1,1 mln zł (z odsetkami kwota ta wzrosła do niemal 2 mln zł).

12 października 2022 rok: Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Białymstoku uchyla decyzję o nałożeniu kary, stając po stronie przedsiębiorcy.

Przełom 2022/2023: Samorządowe Kolegium Odwoławcze (SKO) składa skargę kasacyjną od wyroku WSA do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Finał sprawy (2026)

13 stycznia 2026 rok: Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) wydaje prawomocny wyrok na korzyść wulkanizatora, oddalając skargę kasacyjną i ostatecznie unieważniając gigantyczną karę.

15 kwietnia 2026 rok: Urząd Marszałkowski w Białymstoku oficjalnie umarza postępowanie i wycofuje się z roszczeń finansowych wobec Sławomira Jakubowskiego.

