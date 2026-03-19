W Białymstoku stanie nowy pomnik. Upamiętni ważną postać historii Polski

Jacek Chlewicki
2026-03-19 12:48

W Białymstoku powstanie pomnik Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego Prezydenta II RP na uchodźstwie. Miasto rozstrzygnęło konkurs na jego koncepcję – zwycięski projekt wybrano spośród 15 zgłoszeń, a autor najlepszej pracy otrzymał nagrodę i stanie przed kolejnym etapem realizacji inwestycji.

Autor: Dawid Gromadzki/UM Białystok/ Materiały prasowe
  • Pomnik stanie na skwerze u zbiegu ulic Ryszarda Kaczorowskiego i Mazowieckiej
  • Konkurs ogłoszono w listopadzie 2025 roku
  • Do konkursu zgłoszono 15 projektów
  • Zwycięzcą został Jacek Kiciński z Siemianowic Śląskich
  • Nagroda za najlepszy projekt wyniosła 20 tys. zł
  • Projekt wyróżniono za wysoką jakość artystyczną i spójność koncepcji

W Białymstoku stanie pomnik upamiętniający Ryszarda Kaczorowskiego - ostatniego Prezydenta II RP na uchodźstwie. Pomnik stanie na skwerze u zbiegu ulic Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego i Mazowieckiej. Rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji projektowej pomnika. Nagroda w wysokości 20 tys. złotych trafiła do Jacka Kicińskiego z Siemianowic Śląskich. "Nagroda została przyznana za wysoką jakość artystyczną projektu, jego spójność oraz umiejętne, wyraziste pokazanie postaci Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w chwili przekazywania insygniów władzy. Pomnik ma nowoczesną formę, a realistyczny portret oddaje troskę prezydenta o losy ojczyzny. Autor koncepcji zostanie zaproszony do negocjacji w celu sporządzenia szczegółowego opracowania projektowego pomnika" - czytamy na stronie Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

– Ogromnie cieszę się, że w Białymstoku stanie pomnik Ryszarda Kaczorowskiego, ponieważ był on niezwykle ważną postacią w historii Polski – powiedział prezydent miasta Tadeusz Truskolaski. – Jego życie było przykładem patriotyzmu i poświęcenia, dlatego pomnik będzie nie tylko formą upamiętnienia tej wybitnej postaci, ale także ważną lekcją historii dla przyszłych pokoleń.

Konkurs rzeźbiarsko-architektoniczny na opracowanie koncepcji projektowej pomnika Ryszarda Kaczorowskiego został ogłoszony w listopadzie 2025 r. Zgłoszono 15 projektów. 

Autorem zwycięskiej pracy w swoim dorobku posiada kilkadziesiąt realizacji rzeźbiarskich. Jacek Kiciński jest m.in. autorem pomnika Władysława Bartoszewskiego, który w 2022 roku stanął w Białymstoku.

BIAŁYSTOK