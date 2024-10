Patrycja w 8. miesiącu ciąży wsiadła do auta z pijanym kierowcą. Krzysztofowi grozi do 20 lat więzienia

Prokurator rejonowy Sebastian Piekarski poinformował PAP, że 20-letni sprawca wypadku Krzysztof O. trafi do aresztu na trzy miesiące. Prokuratura złożyła także wniosek o areszt dla drugiego kierowcy uczestniczącego w wypadku. Poparła swój wniosek obawą matactwa. Sąd zastosował wobec niego areszt również na trzy miesiące.

Do wypadku doszło po północy z niedzieli na poniedziałek w miejscowości Kolonie Lipsk w powiecie augustowskim. O spowodowanie wypadku podejrzany jest 20-letni kierowca, który miał wtedy w organizmie blisko 1,2 promila alkoholu i sądowy zakaz prowadzenia auta. We wtorek prokuratura przedstawiła mu zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Śledczy postawili także zarzut jazdy pod wpływem alkoholu kierowcy drugiego auta. Mężczyzna miał w organizmie blisko promil alkoholu.

Z ustaleń śledztwa wynika, że kierowca audi nie zapanował nad pojazdem podczas wyprzedzania volkswagena i doszło do kontaktu obu pojazdów, a następnie audi zjechało na lewe pobocze, gdzie dachowało. 19-letnia pasażerka audi, będąca w ósmym miesiącu ciąży po przewiezieniu do szpitala zmarła wraz z nienarodzonym dzieckiem – poinformowała Prokuratura Okręgowa w Suwałkach.

Podejrzanemu o spowodowanie wypadku grozi od 5 do 20 lat pozbawienia wolności i obligatoryjny dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz przepadek samochodu. Krzysztof i Patrycja byli parą. Cieszyli się, że na świat wkrótce przyjdzie ich córeczka Nadia. Kupowali już ubranka, pieluchy, oliwki i kremy. Wszystko mieli gotowe. - Przecież nie musiała wsiadać z Krzyśkiem do auta. Chyba że chciała go pilnować, żeby bezpieczniej prowadził? A co temu Krzyśkowi przyszło do głowy, żeby w ogóle jechać samochodem? To przecież dobry dzieciak. Tylko widać w głowie siano - opowiada pani Renata.