Wielka przebudowa przejścia w Kuźnicy. Miliony na nową infrastrukturę

Jacek Chlewicki
2026-03-19 11:08

Przejście graniczne w Kuźnicy zostanie rozbudowane za ponad 17,9 mln zł. Planowana modernizacja ma usprawnić odprawy, zwiększyć liczbę pasów ruchu i lepiej wykorzystać możliwości nowej trasy S19 prowadzącej do granicy.

Autor: Miłosz Kozakiewicz/Podlaski Urząd Wojewódzki/ Materiały prasowe

Miliony z budżetu na przejście graniczne w Kuźnicy

Decyzją ministra finansów i gospodarki, na gruntowną modernizację wjazdu na przejście graniczne w Kuźnicy przeznaczono blisko 18 milionów złotych z budżetu państwa. Zasadniczym celem tej kosztownej inwestycji jest znaczne usprawnienie płynności ruchu i kompleksowe przygotowanie granicznej infrastruktury na ewentualny scenariusz przywrócenia pełnego ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem transportu ciężarowego.

Prace budowlane mają sfinalizować się w drugiej połowie grudnia. Przedstawiciele służb podkreślają, że roboty są prowadzone w taki sposób, aby nie generować utrudnień w bieżącym funkcjonowaniu obiektu. Główne założenia i korzyści płynące z realizacji projektu obejmują:

  • ponad 17,9 mln zł dofinansowania ze środków państwowych na realizację zadania,
  • wytyczenie aż 7 pasów ruchu i budowę zupełnie nowego ronda,
  • wzniesienie nowoczesnego budynku kontroli i instalację zaawansowanych systemów bezpieczeństwa,
  • zintegrowanie układu komunikacyjnego przejścia z trasą S19 „Via Carpatia”,
  • przygotowanie rozległego parkingu buforowego, który pomieści około 800 pojazdów,
  • zakończenie całości prac budowlanych jeszcze w drugiej połowie grudnia,
  • zapewnienie ciągłości odpraw bez zakłóceń bieżącego ruchu.

Co wybudują drogowcy na przejściu w Kuźnicy?

Szeroko zakrojony projekt infrastrukturalny zakłada widoczne zmiany na całym terenie przygranicznym. Najważniejszym elementem inwestycji będzie wytyczenie wspomnianych wcześniej siedmiu pasów ruchu, które zostaną odpowiednio podzielone i przypisane do obsługi samochodów ciężarowych, pojazdów osobowych oraz służb państwowych.

Dodatkowo powiązana z układem drogowym zostanie nowa infrastruktura. Oprócz zmodernizowanej jezdni powstanie rondo zaprojektowane z myślą o bezpiecznym i wygodnym zawracaniu pojazdów. W planach uwzględniono również budowę nowoczesnego pawilonu do przeprowadzania kontroli wraz ze specjalistyczną infrastrukturą bezpieczeństwa oraz postawienie zadaszonej wiaty bezpośrednio nad stanowiskami odpraw.

Przejście w Kuźnicy połączy się z trasą S19 „Via Carpatia”

Kluczowym aspektem z punktu widzenia transportu międzynarodowego jest właściwe dostosowanie wjazdu do parametrów nowej trasy szybkiego ruchu S19, określanej mianem „Via Carpatia”. Z danych wynika, że obecnie kierowcy mają do dyspozycji i wykorzystują zaledwie trzy z siedmiu pasów.

Dopełnieniem tej strategicznej koncepcji ma być wspomniana wcześniej budowa potężnego parkingu buforowego. Plac będzie w stanie przyjąć około 800 pojazdów ciężarowych naraz. Takie rozwiązanie ma w przyszłości skutecznie zniwelować uciążliwy problem kilometrowych kolejek TIR-ów oczekujących przed szlabanami na wyjazd z kraju.

Statystyki ruchu drogowego i pieszego na granicy

Perspektywy dotyczące przepustowości placówek granicznych opierają się na bardzo konkretnych liczbach. Zgodnie z podanymi danymi, od połowy listopada 2025 roku wskaźniki odpraw osiągną znaczny poziom. Zestawienie to prezentuje się następująco:

  • przejścia graniczne w Kuźnicy oraz Bobrownikach obsłużą łącznie 320 tysięcy osób oraz 119 tysięcy różnego rodzaju pojazdów,
  • przez samą placówkę w Kuźnicy przewinie się około 169 tysięcy osób, co przekłada się na natężenie ruchu rzędu ponad 2,6 tysiąca podróżnych każdego dnia.
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KUŹNICA