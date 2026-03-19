Wielka przebudowa przejścia w Kuźnicy. Miliony na nową infrastrukturę

Miliony z budżetu na przejście graniczne w Kuźnicy

Decyzją ministra finansów i gospodarki, na gruntowną modernizację wjazdu na przejście graniczne w Kuźnicy przeznaczono blisko 18 milionów złotych z budżetu państwa. Zasadniczym celem tej kosztownej inwestycji jest znaczne usprawnienie płynności ruchu i kompleksowe przygotowanie granicznej infrastruktury na ewentualny scenariusz przywrócenia pełnego ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem transportu ciężarowego.

Prace budowlane mają sfinalizować się w drugiej połowie grudnia. Przedstawiciele służb podkreślają, że roboty są prowadzone w taki sposób, aby nie generować utrudnień w bieżącym funkcjonowaniu obiektu. Główne założenia i korzyści płynące z realizacji projektu obejmują:

ponad 17,9 mln zł dofinansowania ze środków państwowych na realizację zadania,

wytyczenie aż 7 pasów ruchu i budowę zupełnie nowego ronda,

wzniesienie nowoczesnego budynku kontroli i instalację zaawansowanych systemów bezpieczeństwa,

zintegrowanie układu komunikacyjnego przejścia z trasą S19 „Via Carpatia”,

przygotowanie rozległego parkingu buforowego, który pomieści około 800 pojazdów,

zakończenie całości prac budowlanych jeszcze w drugiej połowie grudnia,

zapewnienie ciągłości odpraw bez zakłóceń bieżącego ruchu.

Co wybudują drogowcy na przejściu w Kuźnicy?

Szeroko zakrojony projekt infrastrukturalny zakłada widoczne zmiany na całym terenie przygranicznym. Najważniejszym elementem inwestycji będzie wytyczenie wspomnianych wcześniej siedmiu pasów ruchu, które zostaną odpowiednio podzielone i przypisane do obsługi samochodów ciężarowych, pojazdów osobowych oraz służb państwowych.

Dodatkowo powiązana z układem drogowym zostanie nowa infrastruktura. Oprócz zmodernizowanej jezdni powstanie rondo zaprojektowane z myślą o bezpiecznym i wygodnym zawracaniu pojazdów. W planach uwzględniono również budowę nowoczesnego pawilonu do przeprowadzania kontroli wraz ze specjalistyczną infrastrukturą bezpieczeństwa oraz postawienie zadaszonej wiaty bezpośrednio nad stanowiskami odpraw.

Przejście w Kuźnicy połączy się z trasą S19 „Via Carpatia”

Kluczowym aspektem z punktu widzenia transportu międzynarodowego jest właściwe dostosowanie wjazdu do parametrów nowej trasy szybkiego ruchu S19, określanej mianem „Via Carpatia”. Z danych wynika, że obecnie kierowcy mają do dyspozycji i wykorzystują zaledwie trzy z siedmiu pasów.

Dopełnieniem tej strategicznej koncepcji ma być wspomniana wcześniej budowa potężnego parkingu buforowego. Plac będzie w stanie przyjąć około 800 pojazdów ciężarowych naraz. Takie rozwiązanie ma w przyszłości skutecznie zniwelować uciążliwy problem kilometrowych kolejek TIR-ów oczekujących przed szlabanami na wyjazd z kraju.

Statystyki ruchu drogowego i pieszego na granicy

Perspektywy dotyczące przepustowości placówek granicznych opierają się na bardzo konkretnych liczbach. Zgodnie z podanymi danymi, od połowy listopada 2025 roku wskaźniki odpraw osiągną znaczny poziom. Zestawienie to prezentuje się następująco:

przejścia graniczne w Kuźnicy oraz Bobrownikach obsłużą łącznie 320 tysięcy osób oraz 119 tysięcy różnego rodzaju pojazdów,

przez samą placówkę w Kuźnicy przewinie się około 169 tysięcy osób, co przekłada się na natężenie ruchu rzędu ponad 2,6 tysiąca podróżnych każdego dnia.