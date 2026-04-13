Włamywacz z Białegostoku zatrzymany. Usłyszał 25 zarzutów

44-latek zatrzymany za serię włamań do piwnic w Białymstoku

działał od końca grudnia do marca

straty przekroczyły 20 tys. zł

w mieszkaniu znaleziono ponad 140 przedmiotów

Z ustaleń policjantów wynika, że sprawca działał według podobnego schematu. Uszkadzał kłódki i zawiasy drzwi, a następnie dostawał się do wnętrza pomieszczeń. W wyniku tych działań pokrzywdzeni tracili różne przedmioty, w tym: butelki alkoholu, narzędzia budowlane, rowery, olej silnikowy.

Straty oszacowano na ponad 20 tysięcy złotych.

Zatrzymanie w wynajmowanym mieszkaniu

Sprawą zajęli się policjanci zwalczający przestępczość przeciwko mieniu, którzy wspólnie z funkcjonariuszami z komendy wojewódzkiej ustalili tożsamość podejrzanego. Okazał się nim 44-letni mieszkaniec Białegostoku. Mężczyzna został zatrzymany w wynajmowanym mieszkaniu. Podczas przeszukania funkcjonariusze zabezpieczyli:

narzędzia służące do włamań, w tym wytrychy i wkrętaki

ponad 140 różnych przedmiotów, m.in. sprzęt wędkarski, telefony, zestawy dronów i plecaki

Policjanci sprawdzają obecnie, czy zabezpieczone rzeczy pochodzą z przestępstw. W działaniach uczestniczył również pies służbowy Wiga, owczarek niemiecki wyszkolony do wykrywania narkotyków. Zwierzę wskazało szkatułkę, w której znajdowały się niewielkie ilości marihuany i klofedronu.

Dodatkowo okazało się, że 44-latek był poszukiwany do odbycia kary roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności za paserstwo.

Dodatkowe przestępstwa na koncie

Śledczy ustalili również inne czyny przypisywane zatrzymanemu:

kradzież drona o wartości 1700 zł z niezabezpieczonego pojazdu

napaść i znieważenie obywatela Białorusi w sklepie spożywczym (czerwiec ubiegłego roku)

włamanie na teren budowy w 2021 roku i próba kradzieży narzędzi

W momencie części zdarzeń mężczyzna również posiadał narkotyki. 44-latek usłyszał łącznie 25 zarzutów, w tym:

9 zarzutów kradzieży z włamaniem

10 zarzutów usiłowania włamania

zarzut kradzieży

zarzut posiadania narkotyków

zarzuty związane z napaścią na tle narodowościowym i naruszeniem nietykalności cielesnej

Dodatkowo część czynów została zakwalifikowana jako popełniona w warunkach recydywy. Mężczyzna trafił do aresztu. Za kradzież z włamaniem grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. W przypadku recydywy kara może zostać zwiększona o połowę.