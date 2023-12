Wyścig z czasem na drodze ekspresowej. Na S61 zepsuła się karetka, wiozła lek dla noworodka

Co za zwyczaje!

Starannie wybrane życzenia na święta Bożego Narodzenia 2023. Rodzina czeka właśnie na to

Sytuacja miała miejsce nad ranem w czwartek, 21 grudnia. - Dyżurny suwalskiej komendy otrzymał niecodzienne zgłoszenie. Wynikało z niego, że na drodze ekspresowej S61, kilka kilometrów przed zjazdem na Raczki, zepsuła się karetka pogotowia. Jej załoga musiała pilnie przewieźć do suwalskiego szpitala lek dla noworodka - przekazała suwalska policja.

Nie było chwili do stracenia. Każda minuta zwłoki mogła zaważyć na zdrowiu i życiu maleńkiego dziecka. Policjanci włączyli sygnały w radiowozie i ruszyli w kierunku karetki pogotowia. Jechali nawet pod prąd, by jak najszybciej dotrzeć na miejsce! Objazd bowiem znacznie wydłużyłby ich czas dojazdu, co zagrażałoby życiu dziecka.

- Po dojechaniu na miejsce do radiowozu wsiadł ratownik z lekiem i chwilę później wszyscy byli już w drodze do suwalskiego szpitala. Dzięki szybkiej reakcji suwalskich policjantów noworodek otrzymał lek na czas - poinformowała policja.