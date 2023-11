i Autor: Marek Zieliński / Super Express Wyszło na jaw, ile naprawdę lat ma Zenek Martyniuk. Zdziwisz się, gdy to zobaczysz

QUIZ

Wyszło na jaw, ile naprawdę lat ma Zenek Martyniuk. Zdziwisz się, gdy to zobaczysz

Zenek Martyniuk to artysta, który nie schodzi z ust Polaków! O najpopularniejszym artyście disco polo powstał nawet film biograficzny. Zapraszamy Was do quizu, którego głównym bohaterem jest właśnie król disco polo rodem z Podlasia: Zenon Martyniuk. Dowiecie się z niego m.in. gdzie dokładnie urodził się Zenek Martyniuk i ile ma lat. Pytania mogą być podchwytliwe!