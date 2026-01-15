Zaginął 16-letni Kacper z Suwałk. Policja apeluje o pomoc

Zaginiony to Kacper Ziegler, lat 16. Funkcjonariusze apelują o pomoc do wszystkich osób, które mogły widzieć nastolatka lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu jego aktualnego miejsca pobytu.

Rysopis zaginionego

wzrost około 185 cm

szczupła sylwetka

włosy koloru ciemnego blond

W chwili zaginięcia 16-latek był ubrany w ciemną bluzę z kapturem, ciemne spodnie dresowe oraz buty sportowe. Charakterystycznym znakiem jest tatuaż znajdujący się na lewej dłoni.

Czytaj też: Mężczyzna nie żyje. Tragiczna noc w Białymstoku

Policja prosi, aby wszystkie osoby, które widziały Kacpra Zieglera lub mają jakiekolwiek informacje na temat jego pobytu, skontaktowały się z oficerem dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach pod numerem 47 714 17 18, numerem alarmowym 112 lub z najbliższą jednostką policji.

Sonda Czy ktoś z twojej rodziny czy znajomych kiedyś zaginął? Tak, ale udało się go odnaleźć. Tak i do tej pory nie wiadomo, co się z nim stało. Nie.