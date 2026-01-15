Zaginął 16-letni Kacper z Suwałk. Policja apeluje o pomoc

2026-01-15 13:34

Suwalscy policjanci szukają zaginionego 16-letniego mieszkańca Suwałk. Chłopak 14 stycznia 2026 roku około godziny 16 opuścił szpital w Suwałkach. Od tamtej pory nie powrócił do placówki ani nie skontaktował się z rodziną.

Autor: KMP Suwałki/ Materiały prasowe

Zaginiony to Kacper Ziegler, lat 16. Funkcjonariusze apelują o pomoc do wszystkich osób, które mogły widzieć nastolatka lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu jego aktualnego miejsca pobytu.

Rysopis zaginionego

  • wzrost około 185 cm
  • szczupła sylwetka
  • włosy koloru ciemnego blond

W chwili zaginięcia 16-latek był ubrany w ciemną bluzę z kapturem, ciemne spodnie dresowe oraz buty sportowe. Charakterystycznym znakiem jest tatuaż znajdujący się na lewej dłoni.

Policja prosi, aby wszystkie osoby, które widziały Kacpra Zieglera lub mają jakiekolwiek informacje na temat jego pobytu, skontaktowały się z oficerem dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach pod numerem 47 714 17 18, numerem alarmowym 112 lub z najbliższą jednostką policji.

