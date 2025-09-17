Ćwiczenia „Ognista Burza-25”. Terytorialsi z Podlasia w akcji

Żołnierze 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej od kilku dni biorą udział w ćwiczeniu pod kryptonimem „Ognista Burza-25”. Manewry mają na celu sprawdzenie gotowości wojskowych do realnych działań, w tym obrony przeciwdywersyjnej, z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu znajdującego się na wyposażeniu brygady.

Scenariusz ćwiczeń zakładał pojawienie się w rejonie Suwałk grup dywersyjno-rozpoznawczych (GDR). Po otrzymaniu takiej informacji terytorialsi rozpoczęli intensywne działania patrolowe. Ich celem było wykrycie i neutralizacja ewentualnych zagrożeń. Żołnierze prowadzili także obserwację terenu, a jednocześnie ochraniali budynki użyteczności publicznej, które mogłyby stać się celem sabotażu.

Podczas ćwiczeń wykorzystywano specjalistyczny sprzęt optoelektroniczny. W ciągu dnia żołnierze korzystali m.in. z lornetek Steiner 8x30, a w nocy z gogli noktowizyjnych MU-3ADM. Do ich dyspozycji były również lornetki noktowizyjne NPL-1M BROM. Dzięki temu mogli skutecznie prowadzić rozpoznanie i obserwację w każdych warunkach.

Celem ćwiczenia było przećwiczenie działań mających zapobiec atakom dywersyjnym. - Obrona przeciwdywersyjna ma na celu niedopuszczenie do działalności dywersyjnejprzeciwnika lub zminimalizowanie jej skutków. W tym celu żołnierze prowadzą działania polegające na rozpoznawaniu i zapobieganiu sabotażom oraz prowadzeniu walkizbrojnej z grupami dywersantów, a także podjęciu ochrony i obrony obiektów przed atakami - wyjaśnia kpt. Justyna Dziemiańczuk, oficer prasowy 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Władysława Liniarskiego „Mścisława” powstała w 2016 roku jako jedna z pierwszych w strukturach Wojsk Obrony Terytorialnej. Jednostka liczy ponad 2 tysiące żołnierzy i składa się z pięciu batalionów lekkiej piechoty rozmieszczonych w Białymstoku, Suwałkach, Łomży, Hajnówce i Dąbrowie-Moczydły, a także z kilku samodzielnych kompanii. Brygada utrzymuje w gotowości siły i środki w ramach Systemu Zarządzania Kryzysowego MON. Na jej czele stoi płk Mieczysław Gurgielewicz.