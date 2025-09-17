Żołnierze 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej ćwiczą obronę przed dywersantami

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2025-09-17 9:01

Żołnierze 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej uczestniczą w ćwiczeniach „Ognista Burza-25”. W rejonie Suwałk terytorialsi sprawdzają swoje przygotowanie do działań przeciwdywersyjnych, prowadząc patrole, obserwacje z użyciem nowoczesnego sprzętu optoelektronicznego oraz chroniąc budynki użyteczności publicznej.

Żołnierze 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej ćwiczą obronę przed dywersantami

i

Autor: 1 PBOT/ Materiały prasowe

Ćwiczenia „Ognista Burza-25”. Terytorialsi z Podlasia w akcji

Żołnierze 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej od kilku dni biorą udział w ćwiczeniu pod kryptonimem „Ognista Burza-25”. Manewry mają na celu sprawdzenie gotowości wojskowych do realnych działań, w tym obrony przeciwdywersyjnej, z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu znajdującego się na wyposażeniu brygady.

Scenariusz ćwiczeń zakładał pojawienie się w rejonie Suwałk grup dywersyjno-rozpoznawczych (GDR). Po otrzymaniu takiej informacji terytorialsi rozpoczęli intensywne działania patrolowe. Ich celem było wykrycie i neutralizacja ewentualnych zagrożeń. Żołnierze prowadzili także obserwację terenu, a jednocześnie ochraniali budynki użyteczności publicznej, które mogłyby stać się celem sabotażu.

Czytaj też: Plecak ewakuacyjny. Co trzeba spakować? Te rzeczy są najpotrzebniejsze

Podczas ćwiczeń wykorzystywano specjalistyczny sprzęt optoelektroniczny. W ciągu dnia żołnierze korzystali m.in. z lornetek Steiner 8x30, a w nocy z gogli noktowizyjnych MU-3ADM. Do ich dyspozycji były również lornetki noktowizyjne NPL-1M BROM. Dzięki temu mogli skutecznie prowadzić rozpoznanie i obserwację w każdych warunkach.

Polecany artykuł:

"Póki co, nikt nie chowa się po piwnicach". Mieszkańcy przygranicznych wsi kome…

Celem ćwiczenia było przećwiczenie działań mających zapobiec atakom dywersyjnym. - Obrona przeciwdywersyjna ma na celu niedopuszczenie do działalności dywersyjnejprzeciwnika lub zminimalizowanie jej skutków. W tym celu żołnierze prowadzą działania polegające na rozpoznawaniu i zapobieganiu sabotażom oraz prowadzeniu walkizbrojnej z grupami dywersantów, a także podjęciu ochrony i obrony obiektów przed atakami - wyjaśnia kpt. Justyna Dziemiańczuk, oficer prasowy 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Władysława Liniarskiego „Mścisława” powstała w 2016 roku jako jedna z pierwszych w strukturach Wojsk Obrony Terytorialnej. Jednostka liczy ponad 2 tysiące żołnierzy i składa się z pięciu batalionów lekkiej piechoty rozmieszczonych w Białymstoku, Suwałkach, Łomży, Hajnówce i Dąbrowie-Moczydły, a także z kilku samodzielnych kompanii. Brygada utrzymuje w gotowości siły i środki w ramach Systemu Zarządzania Kryzysowego MON. Na jej czele stoi płk Mieczysław Gurgielewicz.

Podlaskie. Terytorialsi nakarmili imigrantów. Wśród nich były dzieci
Poradnik bezpieczeństwa GOV.PL
54 zdjęcia
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki