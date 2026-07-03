Dramat młodej kobiety w pociągu Intercity. 51-latek do wszystkiego się przyznał

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-07-03 8:03

20-letnia podróżna pociągu PKP Intercity straciła smartfon o wartości 6 tysięcy złotych. Sprawca wykorzystał moment nieuwagi młodej kobiety, po czym, jak informuje Straż Ochrony Kolei, wyrzucił cenny sprzęt przez okno rozpędzonego składu. 51-letniego złodzieja ujęto na dworcu w Białymstoku i oddano w ręce policjantów.

Policjant i funkcjonariusz SOK w wagonie PKP Intercity. O kradzieży w pociągu przeczytasz na SE Białystok.
Autor: KWP Białystok/ Materiały prasowe

Kradzież w pociągu Intercity do Mockavy

Zuchwała kradzież miała miejsce w składzie PKP Intercity, kursującym na trasie między Szczecinem Głównym a litewską Mockavą. Z ustaleń Straży Ochrony Kolei wynika, że 51-letni pasażer wykorzystał chwilę nieuwagi podróżującej 20-latki i przywłaszczył jej telefon komórkowy. Młoda kobieta wyceniła skradziony sprzęt na niebagatelną kwotę 6 tysięcy złotych.

Zrozpaczona pasażerka błyskawicznie poinformowała o incydencie kierownika pociągu. Ten z kolei niezwłocznie przekazał sprawę do białostockiej Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei.

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Sprawca zatrzymany w Białymstoku

Na dworzec w Białymstoku błyskawicznie wyruszył patrol funkcjonariuszy SOK. Mundurowi wkroczyli do składu zatrzymanego przy trzecim peronie i schwytali 51-letniego złodzieja, zanim ten zdołał uciec z pociągu. Przedstawiciele Straży Ochrony Kolei poinformowali, że zatrzymany nie próbował zaprzeczać. Mężczyzna przyznał się do kradzieży, tłumacząc, że skradziony smartfon wyrzucił przez okno jadącego pociągu.

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Do pomocy na stacji wezwano funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. Obecnie śledztwo w tej sprawie prowadzą śledczy z białostockiego III Komisariatu Policji.

Funkcjonariusze SOK zaznaczają, że cały incydent nie zakłócił rozkładu jazdy i nie spowodował żadnych utrudnień na torach. Za popełnione przestępstwo sprawcy grozi nawet do 5 lat więzienia.

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