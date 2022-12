Andrzej z Plutycz wytarł rękawem brudną szybę. Komentarze internautów

Rolnicy. Podlasie. Poczciwa C-360 przeszła gruntowny remont niemal równo rok temu. W grudniu 2021 roku pisaliśmy: "Andrzej Onopiuk jeździ już odnowionym ciągnikiem. Są nowe blachy, światła, elektryka, klakson, wspomaganie kierownicy oraz kabina." Słynny rolnik z Plutycz był szczególnie zadowolony z tej ostatniej. - Teraz bez kabiny jest tragedia, bo zimno. A tutaj zamknę drzwi i jadę jak pan - oznajmił rolnik. W sezonie letnim Andrzej zdjął drzwi, ale teraz, gdy na Podlasie zawitała zima, drzwi wróciły na swoje miejsce. 40-letni rolnik opublikował krótki filmik z tego "wydarzenia". Drzwi znajdowały się w stodole. Szyby były zakurzone, więc rolnik przetarł je rękawem swojej bluzy. - Pasuje. O, teraz to szczelny, że i w mróz mogę jeździć. Nie to co kiedyś bez kabiny. Teraz to jest niebo, a ziemia. Jak jest kabina. Drzwi zamontowane - zachwycał się Andrzej z Plutycz. Filmik ma ponad 100 tys. wyświetleń i ponad 250 komentarzy. Część internautów zwraca uwagę, że ciągnik jest zwyczajnie brudny: "Andrzeju czas umyć ciągnik", "Przed zimą należało by umyć traktor". Serial Rolnicy. Podlasie jest emitowany w każdą niedzielę o godz. 20.15 na Fokus TV.

