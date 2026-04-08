Archikatedra w Białymstoku z dużą inwestycją. Remont organów coraz bliżej

Historia najstarszej świątyni w Białymstoku

Świątynia pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny stanowi najstarszy obiekt sakralny na mapie Białegostoku, potocznie określany przez mieszkańców mianem fary. Ten neogotycki gmach wzniesiono na samym początku dwudziestego wieku, dokładnie między 1900 a 1905 rokiem, w bezpośrednim sąsiedztwie historycznego „białego kościoła” pamiętającego jeszcze czasy świetności rodu Branickich. Obecnie białostocka archikatedra figuruje w oficjalnym rejestrze zabytków całego województwa podlaskiego, stanowiąc ważny punkt na mapie turystycznej.

Dofinansowanie unijne na remont organów w archikatedrze

Wnętrze katedry skrywa absolutny unikat z początku minionego stulecia, który niestety znajduje się obecnie w bardzo złej kondycji technicznej. Przedstawiciele instytucji sformalizowali we wtorek porozumienie dotyczące kompleksowej naprawy tego historycznego instrumentu. Całkowity koszt muzycznego przedsięwzięcia oszacowano na 2,5 miliona złotych, z czego aż dwa miliony pokryje specjalna dotacja pochodząca z Funduszy Europejskich dla Podlaskiego. Bez tak szybkiej interwencji temu wyjątkowemu w skali całego regionu sprzętowi groziło ostateczne wyłączenie z jakiejkolwiek eksploatacji.

Specjaliści potrzebują nawet dwudziestu czterech miesięcy na demontaż, usunięcie licznych usterek i odpowiednie zakonserwowanie wszystkich elementów konstrukcyjnych zabytku. Podczas długiej nieobecności oryginalnych organów, oprawę muzyczną nabożeństw zapewni zastępczy sprzęt elektroniczny. Równocześnie zarządcy parafii prowadzą zaawansowaną odnowę zewnętrznej elewacji kościoła, opłacaną z budżetu Polskiego Ładu kwotą 3,3 miliona złotych. W najbliższej perspektywie gospodarze świątyni planują również głęboką termomodernizację, wymianę przestarzałych przewodów oraz założenie nowoczesnego systemu grzewczego.