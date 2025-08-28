Blisko, tanio i pięknie. Europejska stolica kusi turystów z Polski

Wilno to stolica Litwy, położona blisko granicy z województwem podlaskim.

Stare Miasto w Wilnie znajduje się na liście UNESCO.

Najważniejsze atrakcje to m.in. Ostra Brama, katedra wileńska, Zamek Górny i Uniwersytet Wileński.

Popularna jest także artystyczna dzielnica Zarzecze (Užupis), porównywana do paryskiego Montmartre.

Wilno ma silne związki z polską historią i kulturą – tworzyli tu m.in. Adam Mickiewicz i Czesław Miłosz.

Miasto słynie z kuchni litewskiej, w tym cepelinów i chłodnika litewskiego.

Wilno, stolica Litwy, to miasto położone zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od granicy z województwem podlaskim. Dzięki temu jest jednym z najbliższych i najchętniej odwiedzanych kierunków zagranicznych podróży dla mieszkańców północno-wschodniej Polski. Z Białegostoku do Wilna można dojechać samochodem w około cztery godziny, co sprawia, że litewska stolica stanowi popularny cel weekendowych wycieczek.

Miasto na styku kultur i tradycji

Wilno leży we wschodniej części Litwy i jest jednym z najstarszych miast w regionie. To prawdziwy tygiel kulturowy – obok siebie współistnieją tu wpływy litewskie, polskie, białoruskie, żydowskie i rosyjskie. Spacerując po wąskich, brukowanych uliczkach Starego Miasta – wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO – można podziwiać gotyckie kościoły, barokowe kamienice i imponujące budowle sakralne, w tym słynną Ostrej Bramy z obrazem Matki Boskiej.

Atrakcje turystyczne w Wilnie

Miasto słynie z licznych zabytków i niepowtarzalnej atmosfery. Warto zobaczyć m.in. katedrę wileńską, Uniwersytet Wileński – jedną z najstarszych uczelni w Europie Środkowo-Wschodniej – a także Zamek Górny, z którego roztacza się piękny widok na panoramę miasta. Dużą popularnością cieszy się również artystyczna dzielnica Zarzecze (Užupis), porównywana do paryskiego Montmartre, która ogłosiła się nawet „niepodległą republiką”.

Wilno blisko Podlasia

Bliskość granicy sprawia, że wielu mieszkańców woj. podlaskiego wybiera Wilno na krótkie wypady turystyczne. Podróż samochodem z Białegostoku czy Suwałk to kwestia kilku godzin. Dla mieszkańców regionu to świetna okazja, by poczuć atmosferę europejskiej stolicy, skosztować litewskich specjałów – takich jak cepeliny czy chłodnik litewski – oraz pospacerować po malowniczych zaułkach nad Wilią.

