6,5 tys. głosów od mieszkańców Białegostoku. To będzie rewolucja w komunikacji miejskiej

W 13. edycji budżetu obywatelskiego Białegostoku do podziału było 15 mln zł.

Mieszkańcy oddali ponad 37,6 tys. głosów, z czego 34,8 tys. ważnych.

Do realizacji trafi 26 projektów: 14 ogólnomiejskich, 7 osiedlowych i 5 szkolnych.

Najwięcej głosów (6 580) zdobyła nowa linia autobusowa przez Aleję Niepodległości – koszt 2 mln zł.

W budżecie obywatelskim na 2026 rok wybrano 26 projektów: 14 ogólnomiejskich, siedem osiedlowych i pięć szkolnych - poinformował prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Podał, że w głosowaniu oddano ponad 37,6 tys. głosów, z czego ważnych było 34,8 tys. Przyznał, że choć w tym roku wpłynęło mniej kart do głosowania, to nadal budżet obywatelski cieszy się ogromnym zainteresowaniem.

Na projekty ogólnomiejskie do podziału było 8 mln zł. Najwięcej głosów - 6 tys. 580 - zdobył projekt dotyczący uruchomienia nowej miejskiej linii autobusowej, której trasa będzie prowadzić przez Aleję Niepodległości łącząc kilka osiedli. Wartość projektu to ponad 2 mln zł. Wysoki wynik bliski 6 tys. głosów zdobył też pomysł stworzenia z kolorowych krzesełek - żółtych i czerwonych - napisu Jaga na stadionie miejskim, gdzie gra białostocka drużyna piłkarska Jagiellonia. Wartość projektu to 320 tys. zł.

Inne projekty ogólnomiejskie, które będą realizowane to m.in. budowa łączników rowerowych, modernizacja placu St. Moniuszki, który znajduje się w sąsiedztwie opery i teatru czy ustawienia kolejnej figurki WidziMisia przy jednym z wydziałów Uniwersytetu w Białymstoku.

Wśród miękkich projektów zrealizowany będzie projekt m.in. sterylizacji i chipowania kotów, organizacji koncertu Muzyczny Białystok czy utworzenie grupy wsparcia dla rodziców, których dzieci znajdują się w kryzysie psychicznym.

Budżet projektów osiedlowych to 4 mln zł. Wśród osiedlowych projektów najwięcej głosów, ponad 2,7 tys., zdobył pomysł budowy parkingu przy ul. Waszyngtona, gdzie znajdują się dwa szpitale: Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny i Uniwersytecki Szpital Kliniczny, który wart jest 1,5 mln zł. Na kolejnym miejscu znalazł się projekt budowy tężni solankowej przy Lesie Turczyńskim. Pomysł zdobył blisko 2 tys. głosów, a jego wartość to ponad 1,2 mln zł. Inne projekty osiedlowe, które będą realizowane to m.in. mural na ścianie jednego z oddziałów Książnicy Podlaskiej, strefa młodzieżowa w bibliotece czy stojaki rowerowego w kilku lokalizacjach.

Na projekty szkolne w budżecie zarezerwowano 3 mln zł. Najwięcej głosów - ponad 4 tys. - zdobył projekt rozbudowy infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych, co kosztować ma 1,5 mln zł, a na drugim miejscu znalazł się projekt Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1, który na modernizację pomieszczeń za 1,3 mln zł zdobył blisko 4 tys. głosów.

