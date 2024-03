Czy w Wielką Sobotę trzeba iść do kościoła? Czy wyjście z koszyczkiem wystarczy?

Tego nie wkładaj do święconki. Te produkty są absolutnie zakazane przez kościół. Wiemy, co dokładnie powinno się znaleźć

O tym produkcie najczęściej zapomina się w koszyczku wielkanocnym. Włóż go do święconki, a zapewni zdrowie

Wielkimi krokami zbliżają się święta wielkanocne. To najważniejsze wydarzenie w życiu chrześcijan, którzy świętują zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Tuż przed Wielkanocą (w tym roku wypada 31 marca), w Wielką Sobotę, katolicy święcą w kościołach pokarmy, które później pojawią się na świątecznym śniadaniu. Katolicy zastanawiają się, czy w Wielką Sobotę (30.03) trzeba iść do kościoła? Otóż nie ma takiego obowiązku. Wielka Sobota nie znajduje się na liście świąt nakazanych, więc nie będzie grzechem, jeżeli nie pójdziemy wtedy do kościoła i nie będziemy uczestniczyć w wieczornym nabożeństwie. Jako katolik nie masz też obowiązku iść w Wielką Sobotę ze święconką do kościoła. Z koszykiem może iść np. ktoś z twojej rodziny.

Każdy Katolik, zgodnie z listą świąt nakazanych, powinien pojawić się w kościele w Wielkanoc - 31 marca (niedziela).

Święconka. Co włożyć do koszyczka ze święconką? Poznaj symbolikę pokarmów z wielkanocnego koszyczka