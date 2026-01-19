Dramat podczas zabawy na sankach. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR

do wypadku doszło w niedzielę, 18 stycznia

zdarzenie miało miejsce w miejscowości Idźki Młynowskie

dziecko ucierpiało podczas zjeżdżania na sankach

na miejscu działały służby ratunkowe, w tym LPR

w związku z feriami policja apeluje o ostrożność

Do dramatycznego zdarzenia doszło w niedzielę, 18 stycznia, w miejscowości Idźki Młynowskie. Około godziny 14 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie dotyczące wypadku na sankach. Na miejsce natychmiast skierowano jednostki ratownicze, w tym Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Jak wynika z przekazanych informacji, do zdarzenia doszło podczas zjeżdżania na sankach. Poszkodowane zostało dziecko, które doznało obrażeń. Szczegóły dotyczące jego stanu zdrowia nie zostały ujawnione. – Do zdarzenia doszło podczas zjeżdżania na sankach. Obrażeń doznało dziecko – przekazał lokalnemu portalowi ewysmaz.pl kpt. Cezary Zalewski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem.

Zabawa na sankach od lat jest jedną z ulubionych zimowych atrakcji dzieci i młodzieży. Choć kojarzy się z beztroską i radością, może być również niebezpieczna, zwłaszcza gdy odbywa się w nieodpowiednich warunkach lub bez nadzoru dorosłych. Wystarczy chwila nieuwagi, by niewinna zabawa zakończyła się poważnym wypadkiem.

Wraz z rozpoczęciem ferii zimowych służby apelują o szczególną ostrożność. Policja przypomina, by wybierać bezpieczne miejsca do zjazdów, z dala od dróg, zabudowań i zbiorników wodnych, a także by dzieci pozostawały pod opieką dorosłych. Mundurowi zwracają uwagę, że zimowe aktywności mogą być przyjemne, ale tylko wtedy, gdy towarzyszy im rozsądek i dbałość o bezpieczeństwo.