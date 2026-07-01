McDonald's otwiera nową restaurację w Białymstoku. Pierwsi klienci dostaną prezenty

Już 3 lipca o godz. 11.00 zostanie otwarta nowa restauracja McDonald's przy ul. Andersa w Białymstoku. To dziewiąty lokal tej sieci w mieście i jeden z pierwszych punktów uruchamianych w powstającym parku handlowym.

Na gości czeka niespodzianka. Pierwszych 200 klientów otrzyma bidon z logo McDonald's. Restauracja oferuje 102 miejsca siedzące, ogródek, plac zabaw oraz linię McDrive. W menu dostępna będzie pełna oferta sieci, w tym McCafé i śniadania.

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Nowy lokal powstał w parku handlowym budowanym przez Redkom Development. Docelowo znajdzie się tam blisko 20 sklepów i punktów usługowych, około 300 miejsc parkingowych oraz ponad 14 tys. mkw. powierzchni handlowo-usługowej. Pełne otwarcie kompleksu zaplanowano na IV kwartał 2026 roku.