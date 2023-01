Incydent na granicy polsko-białoruskiej. Patrol Straży Granicznej pojawił się w samą porę

Przez rzekę przeprawiło się dziewięciu obywateli Jemenu, pięciu Kongijczyków i dwóch Senegalczyków - podała Straż Graniczna w środę rano na Twitterze. Na obszarze, za którego ochronę odpowiada placówka SG w Mielniku, dwudziestoosobowa grupa próbowała pokonać stalową barierę używając drabiny, ale na widok polskich patroli, wycofała się w głąb Białorusi.

Od 1 stycznia 2023 r. nie obowiązuje już w Podlaskiem zakaz zbliżania się do granicy polsko-białoruskiej na odległość mniejszą, niż 200 metrów. Przestało bowiem obowiązywać rozporządzenie wojewody podlaskiego w tej sprawie. Na 186 km granicy w Podlaskiem powstała stalowa zapora o wysokości 5,5 m. Nie zakończyła się jeszcze budowa zapory elektronicznej, która powstaje na nieco ponad 200 km i jest systemem m.in. kamer i czujników. Do końca ubiegłego roku oddano do użytku sześć odcinków tej zapory elektronicznej, o łącznej długości 108 km. Według zapowiedzi SG, całość zabezpieczeń elektronicznych powstanie do połowy stycznia.

