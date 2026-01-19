W poniedziałek (19.01) przed godziną 7 w miejscowości Nowe Piekuty doszło do tragicznego zdarzenia. Służby otrzymały zgłoszenie o kobiecie leżącej przy jednym z banków. - Pomimo podjętych czynności jej życia nie udało się uratować - przekazała mł. asp. Kinga Wlazło, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem.

Obecnie na miejscu zdarzenia prowadzone są dalsze czynności procesowe. Działania odbywają się pod nadzorem prokuratora. Policja zabezpiecza teren i wyjaśnia okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

