2026-01-19 9:50

Tuż przed godziną 7 służby otrzymały zgłoszenie o kobiecie leżącej przy jednym z banków w miejscowości Nowe Piekuty. Pomimo podjętych czynności ratunkowych, jej życia nie udało się uratować. Obecnie na miejscu trwają czynności prowadzone pod nadzorem prokuratora.

Autor: KWP Białystok/ Materiały prasowe

W poniedziałek (19.01) przed godziną 7 w miejscowości Nowe Piekuty doszło do tragicznego zdarzenia. Służby otrzymały zgłoszenie o kobiecie leżącej przy jednym z banków. -  Pomimo podjętych czynności jej życia nie udało się uratować - przekazała mł. asp. Kinga Wlazło, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem.

Obecnie na miejscu zdarzenia prowadzone są dalsze czynności procesowe. Działania odbywają się pod nadzorem prokuratora. Policja zabezpiecza teren i wyjaśnia okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

WYSOKIE MAZOWIECKIE