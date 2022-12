i Autor: KMP Białystok Kompletnie pijany kierowca ciężarówki wjechał do rowu. Czekał w kolejce do przejścia granicznego w Bobrownikach

Kierowca będzie miał kłopoty

Kompletnie pijany kierowca ciężarówki wjechał do rowu. Czekał w kolejce do przejścia granicznego w Bobrownikach

Policjanci z Białegostoku zatrzymali kierowcę ciężarowego volvo, który stojąc w kolejce do przejścia granicznego w Bobrownikach, wjechał do rowu. 62-letni obywatel Mołdawii był kompletnie pijany. Teraz może trafić do więzienia.