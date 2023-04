Nie żyje ks. Józef Grygotowicz. Wzruszająca ostatnia wola zmarłego kapłana fotografa

W wieku 90 lat zmarł ks. Józef Grygotowicz, animator ruchu oazowego, były pracownik kurii archidiecezjalnej oraz emerytowany profesor Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku. Ks. Józef Grygotowicz odszedł w niedzielę (16 kwietnia), czyli w Święto Miłosierdzia Bożego. We wtorek, 18 kwietnia o godz. 18.00 w kościele pw. św. Stanisława w Białymstoku sprawowana będzie msza święta w intencji zmarłego kapłana. Msza święta pogrzebowa odbędzie się w środę (19 kwietnia) o godz. 14.00 w archikatedrze białostockiej. Pochówek zaplanowano na cmentarzu św. Rocha. Ks. Józef Grygotowicz nie chciał, by składać kwiaty na jego grobie. Ostatnią wolą zmarłego duchownego jest złożenie ofiary przeznaczonej na dom dziecka, bądź odmówienie modlitwy.

Kim był ks. Józef Grygotowicz?

Ks. Józef Grygotowicz urodził się 1 grudnia 1932 r. Miejskich Nowinach koło Sokółki. Święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 1959 r. z rąk bp. Władysława Suszyńskiego. Po święceniach przez rok pracował duszpastersko w parafii w Dąbrowie Białostockiej, następnie w Dolistowie, parafii św. Rocha w Białymstoku, Dobrzyniewie i Korycinie. W 1968 r. został skierowany na studia specjalistyczne z teologii pastoralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które ukończył w 1974 r. W czasie studiów nawiązał bezpośrednią współpracę z ks. Franciszkiem Blachnickim i tworzonym przez niego ruchem oazowym. Przyjaźń i współpraca z ks. Blachnickim wywarła wpływ na całą posługę kapłańską oraz działalność na polu katechezy w duchu posoborowym. Po powrocie do archidiecezji był wizytatorem nauki religii, a następnie od 1976 r. dyrektorem Referatu (Wydziału) Katechetycznego Kurii, wykładowcą katechetyki w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku oraz dyrektorem Studium Teologii dla świeckich. Funkcje te pełnił do przejścia na emeryturę w 2008 r. W kolejnych latach nadal czynnie angażował się w pomoc duszpasterską w parafiach oraz we wspieranie dzieł katechetycznych w archidiecezji. W 1992 r. otrzymał godność kanonika gremialnego Białostockiej Kapituły Metropolitalnej, a w 2000 r. godność prałata honorowego Jego Świętobliwości Ojca Świętego. Pasją ks. Józefa Grygotowicza był fotografia. To on był autorem znanego zdjęcia, na którym widać ówczesnego metropolitę krakowskiego kard. Karola Wojtyłę wędrującego po górach w towarzystwie ks. Franciszka Blachnickiego.

ks. prał. Józef Grygotowicz (90) - b. wykładowca Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku, organizator ruchu oazowego. Jego hobby była fotografia, jest autorem znanego zdjęcia kard. Karola Wojtyły wędrującego po górach z ks. Franciszkiem Blachnickim. pic.twitter.com/axpjByKwWY— Kto umarł? (@KtoUmarl) April 18, 2023

