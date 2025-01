Nowy rodzaj służby w Straży Granicznej. Tyle można zarobić. Do tego trzynastka, dodatki i inne świadczenia

Kontrakty będą mogli zawierać zarówno byli funkcjonariusze, jak i osoby dotychczas niezwiązane ze służbą. - Głównym zadaniem nowo przyjętych funkcjonariuszy będzie fizyczna ochrona granicy państwowej, w szczególności na odcinkach zagrożonych nielegalną migracją - poinformowała mjr Katarzyna Zdanowicz, rzecznik prasowy POSG.

Funkcjonariusze kontraktowi będą również interweniowali w pododdziałach zwartych w sytuacji zbiorowego przekroczenia granicy państwowej, a także doprowadzali cudzoziemców do sądów i prokuratur. Kontrakty można zawierać na 3 do 5 lat. O przyjęcie do służby kontraktowej mogą ubiegać się osoby bez średniego wykształcenia, o ile posiadają specjalistyczne kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie zawodowe lub umiejętności potrzebne w Straży Granicznej.

Z chętnymi do służby będą przeprowadzane rozmowy kwalifikacyjne połączone ze sprawdzianem wiedzy ogólnej, testem sprawności fizycznej i badaniem psychologicznym. Kandydaci będą też objęci postępowaniem sprawdzającym określonym w przepisach o ochronie informacji niejawnych. Nowi funkcjonariusze zostaną skierowani na kilkutygodniowe szkolenie podstawowe, by po nim podjąć już swoje obowiązki w bezpośredniej ochronie granicy państwowej.

Podlaski Oddział Straży Granicznej przekazał, że do służby kontraktowej mogą zgłaszać się również byli funkcjonariusze Straży Granicznej. Kandydatów, którzy przed upływem roku od dnia zwolnienia ze służby złożą podanie o ponowne przyjęcie, obowiązuje jedynie rozmowa kwalifikacyjna i komisja lekarska. Zostaną też poddani postępowaniu sprawdzającemu, jeśli ich poświadczenie bezpieczeństwa straciło ważność. Więcej informacji o naborze do służby kontraktowej znajduje się na stronie Straży Granicznej.

Funkcjonariusze kontraktowi poniżej 26. roku życia i bez wysługi lat mogą liczyć na wynagrodzenia podstawowe w wysokości około 6 tys. zł na rękę. Do tego dochodzi m.in. tzw. trzynastka, dodatek za wysługę oraz inne należności i świadczenia.

Straż Graniczna szkoli się z wykorzystania tarcz ochronnych