Jacek Chlewicki
2026-03-31 15:19

Do niebezpiecznego incydentu doszło w poniedziałek, 30 czerwca, na ulicy Szpitalnej w Wysokiem Mazowieckiem. W czasie gdy policjanci zabezpieczali trasę drogi krzyżowej, kierowca busa uderzył w policyjny motocykl, a następnie w słup. Tylko szybka reakcja funkcjonariusza zapobiegła tragedii.

O krok od tragedii na drodze krzyżowej. Policjant zdążył odskoczyć

Autor: Fotodax/ Shutterstock
Z ustaleń policji wynika, że pojazd najpierw uderzył w zaparkowany na jezdni motocykl służbowy, a chwilę później w słup. Policjant kierujący ruchem zdążył odskoczyć i uniknął potrącenia.

Badanie wykazało, że kierowca busa był pod wpływem alkoholu. W związku z tym pobrano mu krew do dalszych badań, które mają dokładnie określić jego stan trzeźwości.

Na szczęście nikt z uczestników drogi krzyżowej nie odniósł obrażeń.

Policja zabezpiecza takie wydarzenia

Drogi krzyżowe, szczególnie organizowane w przestrzeni publicznej, wymagają obecności służb. Funkcjonariusze kierują ruchem i dbają o bezpieczeństwo pieszych, często wstrzymując ruch pojazdów na czas przejścia uczestników nabożeństwa.

To sytuacje, w których kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność i bezwzględnie stosować się do poleceń policjantów.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WYSOKIE MAZOWIECKIE