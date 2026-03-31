O krok od tragedii na drodze krzyżowej. Policjant zdążył odskoczyć

zdarzenie miało miejsce 30 czerwca w Wysokiem Mazowieckiem

kierowca busa uderzył w policyjny motocykl i słup

policjant kierujący ruchem uniknął potrącenia

Z ustaleń policji wynika, że pojazd najpierw uderzył w zaparkowany na jezdni motocykl służbowy, a chwilę później w słup. Policjant kierujący ruchem zdążył odskoczyć i uniknął potrącenia.

Badanie wykazało, że kierowca busa był pod wpływem alkoholu. W związku z tym pobrano mu krew do dalszych badań, które mają dokładnie określić jego stan trzeźwości.

Na szczęście nikt z uczestników drogi krzyżowej nie odniósł obrażeń.

Policja zabezpiecza takie wydarzenia

Drogi krzyżowe, szczególnie organizowane w przestrzeni publicznej, wymagają obecności służb. Funkcjonariusze kierują ruchem i dbają o bezpieczeństwo pieszych, często wstrzymując ruch pojazdów na czas przejścia uczestników nabożeństwa.

To sytuacje, w których kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność i bezwzględnie stosować się do poleceń policjantów.