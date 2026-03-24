Papierosy z Białorusi spadają z nieba. Kontrabanda warta miliony złotych

ponad 470 tys. zł – wartość ujawnionej kontrabandy w weekend

ponad 20 tys. paczek papierosów znalezionych w terenie

2,5 tys. paczek zabezpieczonych w aucie w Kuźnicy

2 zatrzymanych obywateli Polski

minimum 3 lata więzienia za zarzucane czyny

ponad 3,3 mln zł – wartość przemytu ujawnionego od początku roku

Do ujawnienia części kontrabandy doszło na terenie działania Placówek Straży Granicznej w Lipsku i Krynkach. Funkcjonariusze odnaleźli pakunki z papierosami, a na miejscu znajdowały się również szczątki balonów meteorologicznych oraz nadajniki GPS, które służyły do lokalizacji przesyłek.

W czterech odrębnych zdarzeniach zabezpieczono ponad 20 tys. paczek papierosów różnych marek. Szacunkowa wartość ujawnionych wyrobów wynosi około 420 tys. zł. Obecnie prowadzone są czynności mające na celu ustalenie osób odpowiedzialnych za nadawanie i odbiór nielegalnych przesyłek.

Kontrola drogowa i zatrzymania

Do kolejnego ujawnienia doszło w Kuźnicy. Funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali do kontroli samochód marki Ford. W bagażniku pojazdu znajdowały się wyroby tytoniowe bez polskich znaków akcyzy.

Zabezpieczono:

2,5 tys. paczek papierosów

kontrabandę o wartości ponad 51 tys. zł

dwa nadajniki GPS

Pojazdem podróżowało dwóch obywateli Polski. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty z kodeksu karnego skarbowego oraz z ustawy dotyczącej przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę i ochrony bezpieczeństwa narodowego.

Za zarzucane czyny grozi kara nie mniejsza niż trzy lata pozbawienia wolności. Decyzją sądu kierowca został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy.

Straż Graniczna wskazuje, że proceder wykorzystania balonów meteorologicznych do przemytu jest stale wykorzystywany na wschodniej granicy. Od początku roku Podlaski Oddział SG ujawnił w ten sposób kontrabandę o wartości przekraczającej 3,3 mln zł.