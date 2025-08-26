Podono to najgorszy miesiąc na ślub. Miłość wygaśnie, małżeństwo nie przetrwa

W polskiej tradycji dużą rolę odgrywa wybór miesiąca na ślub i wesele.

Przyjęło się, że szczęście w małżeństwie zapewnia litera „R” w nazwie miesiąca.

Istnieje jednak jeden miesiąc, który uchodzi za najbardziej pechowy na zawarcie związku.

Dawne przesądy mówiły, że miłość zawarta wtedy szybko wygaśnie, a małżeństwo się rozpadnie.

Choć coraz więcej par nie wierzy w zabobony, wiele z nich wciąż unika tego terminu.

Ślub to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu, dlatego wiele par planuje ten dzień z ogromną starannością. Często wybór terminu zależy nie tylko od dostępności sali weselnej czy pogody, ale także od tradycji i przesądów. A tych, jak wiadomo, w polskiej kulturze nie brakuje. Według jednego z nich istnieje miesiąc, który uważany jest za najgorszy na zawarcie małżeństwa.

Przesądy a wybór daty ślubu

W polskiej tradycji dużą rolę odgrywa tzw. „litera R” w nazwie miesiąca. Od pokoleń uważa się, że ślub zawarty w miesiącu, w którego nazwie znajduje się ta litera, ma większe szanse na trwałość. Dlatego tak popularne są czerwiec, sierpień czy wrzesień. Zupełnie inaczej postrzegany jest maj. To właśnie on uchodzi za najbardziej pechowy miesiąc na ślub i wesele. W dawnych wierzeniach powtarzano, że małżeństwa zawarte w maju szybko się rozpadają, a miłość gaśnie równie szybko, jak rozkwitające wiosną kwiaty.

Skąd wziął się przesąd o maju?

Powiedzenie „w maju ślub, szybki grób” od lat krąży wśród starszego pokolenia i wywodzi się z ludowych wierzeń. Maj był miesiącem maryjnym, poświęconym Matce Boskiej, dlatego dawniej uważano, że nie wypada wtedy hucznie świętować. Dodatkowo przypisywano mu złą wróżbę dla zakochanych. Wierzono, że miłość rozpoczęta lub przypieczętowana w maju nie przetrwa próby czasu.

Choć coraz więcej młodych ludzi podchodzi do przesądów z przymrużeniem oka, to nadal wiele par unika majowych terminów. Zdecydowanie większą popularnością cieszą się wakacyjne miesiące, a także jesienne daty, które nie tylko mają „R” w nazwie, ale też sprzyjają organizacji przyjęć. Mimo że współczesne małżeństwa częściej rozbijają się o codzienne problemy niż o przesądy, tradycja wciąż ma silne znaczenie. Dla wielu osób wybór daty jest tak samo istotny, jak wybór obrączek czy sukni ślubnej.

